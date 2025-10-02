Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Teză de doctorat despre sensul vieții

Teză de doctorat despre sensul vieții

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 02 Octombrie 2025

Sala „Sinaxar” din cadrul Muzeului Mitropolitan Iași a găzduit luni, 29 septembrie, ședința publică de susținere a tezei de doctorat cu titlul „Despre sensul vieții. Un dialog actual cu filosofia pornind de la reflecțiile teologice ale Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae”. Lucrarea, alcătuită de prof. Ciprian Răzvan Apostol, și‑a propus să prezinte posibilitatea unui dialog între teologia creștină și reflecția filosofică contemporană asupra sensului vieții.

La evenimentul academic au luat parte profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, cadre didactice, rude și prieteni ai candidatului la titlul de doctor în teologie. Comisia științifică a fost formată din pr. prof univ. dr. Ion Vicovan - președinte, pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa - îndrumător, prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pr. prof. univ. dr. Vasile Răducă de la Universitatea din București și pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie de la Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj‑Napoca - referenți.

Spre finalul întâlnirii, după aprecierile și recomandările făcute de către comisia de doctorat, candidatul a depus jurământul de fidelitate față de Biserica Ortodoxă Română, primind totodată titlul de doctor în teologie, având calificativul summa cum laude.

 

