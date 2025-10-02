Teză de doctorat despre sensul vieții

Data: 02 Octombrie 2025

Sala „Sinaxar” din cadrul Muzeului Mitropolitan Iași a găzduit luni, 29 septembrie, ședința publică de susținere a tezei de doctorat cu titlul „Despre sensul vieții. Un dialog actual cu filosofia pornind de la reflecțiile teologice ale Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae”. Lucrarea, alcătuită de prof. Ciprian Răzvan Apostol, și‑a propus să prezinte posibilitatea unui dialog între teologia creștină și reflecția filosofică contemporană asupra sensului vieții.

La evenimentul academic au luat parte profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, cadre didactice, rude și prieteni ai candidatului la titlul de doctor în teologie. Comisia științifică a fost formată din pr. prof univ. dr. Ion Vicovan - președinte, pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa - îndrumător, prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pr. prof. univ. dr. Vasile Răducă de la Universitatea din București și pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie de la Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj‑Napoca - referenți.

Spre finalul întâlnirii, după aprecierile și recomandările făcute de către comisia de doctorat, candidatul a depus jurământul de fidelitate față de Biserica Ortodoxă Română, primind totodată titlul de doctor în teologie, având calificativul summa cum laude.