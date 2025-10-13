Teză de doctorat susţinută public la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu

În Aula „Mircea Păcurariu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc luni, 13 octombrie, susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată „Relaţiile dintre Roma şi Constantinopol în timpul împăratului Mihail al VIII‑lea Paleologul”, elaborată de doctorandul Daniel Ionuţ Creţu, sub coordonarea pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr. Comisia de evaluare a fost prezidată de protos. prof. univ. dr. Vasile Bîrzu, iar alături de coordonatorul ştiinţic al lucrării, din comisie au făcut parte pr. prof. univ. dr. Emanoil Băbuş de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, pr. prof. univ. dr. Gabriel Gârdan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, şi arhid. prof. univ. dr. Ioan Ică jr. de la Facultatea de Teologie din Sibiu.

Istorie şi Teologie

Candidatul a prezentat în faţa comisiei de evaluare şi a publicului prezent principalele aspecte ale temei abordate în consistenta lucrare de doctorat din domeniul Istoriei Bisericeşti Universale, documentele analizate şi prezentate în lucrare, concluziile şi perspectivele de continuare a cercetării ştiinţifice a unui subiect de maxim interes pentru relaţiile interconfesionale şi dialogul teologic, pe de‑o parte, iar pe de altă parte, pentru cunoaşterea aprofundată a evenimentelor istorice şi bisericeşti din perioada studiată.

În urma evaluării lucrării de doctorat, comisia a apreciat eforturile candidatului de a aduce în actualitate evenimentele importante din viaţa bisericească şi nu numai din timpul împăratului Mihail al VIII‑lea Paleologul, acrivia ştiinţifică prin care a prezentat informaţiile şi sursele istorice, consistenţa şi cursivitatea textului, precum şi amplele resurse bibliografice la care a făcut referinţă în cadrul tezei.

După susţinerea publică a tezei şi prezentarea referatelor elaborate de membrii comisiei de evaluare, precum şi după sesiunea de întrebări venite din partea comisiei şi a publicului, a urmat ceremonia de depunere a jurământului de credinţă şi de fidelitate faţă de Biserica Ortodoxă, oficiată în capela facultăţii sibiene. La finalul ceremoniei, candidatul a fost declarat public doctor în Teologie, primind calificativul „Foarte Bine”.