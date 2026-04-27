Tineri din Prahova la Campionatul Național de Ping‑Pong

Data: 27 Aprilie 2026

Tineri din Parohia Cocorăștii Grind, județul Prahova, au marcat finalul lunii aprilie printr‑o tabără destinată participării la Campionatul Național de Ping‑Pong în București, perioada 24‑26 aprilie, în parteneriat cu Fundația ASSA, dar și cu sprijinul unor binefăcători de-ai parohiei. „Micii sportivi au pornit într‑o experiență care, pentru mulți dintre ei, a însemnat mai mult decât o plecare de acasă, o șansă de a descoperi lumea cea mare, cu toate provocările și frumusețile ei. Sunt copii cu pasiuni frumoase, iubesc Biserica, muzica, dansul, sportul, natura și animalele. Sub coordonarea învățătoarei Ramona Vrăjitoru, cadru didactic în comunitate, copiii au trăit amintiri de neuitat. Pe lângă febra campionatului de ping-pong, au vizitat mai multe obiective din cetatea Bucureștilor, precum: Catedrala Patriarhală, Muzeul Mina Imersive, Muzeul Simțurilor, Destiny Park, dar și obiectice duhovnicești”, ne-a transmis pr. paroh Ioan Vrăjitoru.