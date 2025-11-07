Titlu onorific pentru un profesor de teologie din Capitală

Universitatea Politehnica Timișoara, în parteneriat cu Academia Română, organizează, în perioada 5-7 noiembrie 2025, Conferința Internațională „Mind and Consciousness”, un eveniment de anvergură care a reunit la Timișoara personalități de prestigiu din întreaga lume pentru a dezbate una dintre cele mai profunde teme ale lumii contemporane - natura conștiinței și relația dintre știință, rațiune și spiritualitate.

Programul întâlnirii a debutat miercuri, 5 noiembrie, la Rectoratul UPT, Sala Mare a Senatului, cu ceremonia de decernare a titlului de doctor honoris causa al Universității Politehnica Timișoara conf. univ. dr. Adrian Lemeni, directorul Școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

La acest moment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, părintele Ionel Popescu, vicar eparhial, părinți consilieri de la Centrul eparhial, părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara, academicieni, reprezentanți ai mediului universitar timișean, scriitori și numeroși apropiați ai profesorului Adrian Lemeni.

În deschidere, a fost intonat imnul academic „Gaudeamus igitur”, iar conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, a rostit o scurtă alocuțiune. Ulterior, prof. univ. dr. ing. Sorin Mușuroi a citit Laudatio, ce a evidențiat parcursul de excepție al profesorului Adrian Lemeni. De asemenea, academicianul Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române, a rostit cuvinte de laudă.

În cadrul ceremoniei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a subliniat importanța gestului Universității Politehnica de a onora un fost student care a ales o cale diferită de cea a științelor exacte. Mitropolitul Banatului a remarcat că, în loc să se dedice cercetării în domenii precum mecanica cuantică, profesorul Adrian Lemeni s‑a orientat spre „gravitația metafizicii, gravitația lui Dumnezeu”.

După acest moment, profesorului Adrian Lemeni i s‑a conferit titlul de doctor honoris causa, în semn de înaltă prețuire și recunoaștere a excelenței academice și științifice, precum și pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea cooperării cu Universitatea Politehnica Timișoara.

În continuare, Adrian Lemeni a susținut conferința „Adevărul - temei și miză a gândirii. Implicații filosofice și teologice ale teoremelor de incompletitudine ale lui Kurt Gödel”. Discursul a fost structurat în trei părți: implicațiile teoremelor lui Gödel, perspectiva filozofică asupra adevărului și perspectiva teologică.

Ceremonia s‑a încheiat cu un recital de muzică de cameră, susținut de flautistul Luca Niculescu, elev la Liceul „Ion Vidu” din Timișoara.

Universitatea Politehnica Timișoara, cea mai veche instituție de învățământ superior din vestul țării, a fost înființată prin Decret Regal semnat de Regele Ferdinand la 11 noiembrie 1920. Universitate de cercetare avansată și educație, UPT este recunoscută național și internațional prin activitatea cadrelor didactice și a academicienilor săi, precum și prin cei peste 140.000 de absolvenți. Cele 10 facultăți ale universității oferă programe de studii pentru aproximativ 13.500 de studenți și dispun de o bază materială de invidiat.