Ultimele grupuri de colindători primite de Patriarhul României

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în această seară, 22 decembrie, ultimele trei cete de colindători care au adus la Reședința Patriarhală, prin cântări tradiționale, vestea Nașterii Mântuitorului. Ca și în zilele precedente, Patriarhul României i-a întâmpinat în Salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală, lângă bradul împodobit, le-a ascultat colinda și i-a felicitat, oferindu-le la plecare daruri.

Primii vestitori ai Nașterii Domnului din această seară au fost grupul de colindători al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Baia Mare, coordonați de Paul Ciprian Coza. Părintele Patriarh Daniel i-a felicitat pentru cântări și pentru costumele tradiționale purtate: „Ne bucurăm că ați venit de la o distanță foarte mare, dar și de frumusețea colindelor și frumusețea portului popular maramureșean. Vă felicităm pentru frumoasele cântări și costume și dorim să fiți o bucurie pentru familie, pentru parohie, pentru comunitate și pentru țara întreagă. Vă dorim sărbători fericite!”. Aceștia i-au oferit, în dar, mai multe produse tradiționale.

În continuare, Preafericirea Sa a primit grupul de elevi colindători din localitatea Todireşti, județul Iaşi, coordonați de Oana Damaschin. Patriarhul României a vorbit despre însemnătatea colindelor tradiționale audiate: „Au fost cântări foarte frumoase. Prima a fost una patriotică, iar a doua a fost teologică, tradițională, dar prelucrată. Ați spus foarte frumos cum se pregătesc pentru sărbătoare românii, cum se fac scutece din aluat de pâine, care poartă nume diferite de la o zonă la alta, și se pregătesc aceste turte pentru a fi oferite colindătorilor. (...) Ați surprins foarte bine cum se pregăteau bunicii noștri, care au transmis tradiția mâncărurilor de Crăciun și a primiriii colindătorilor, dar și bucuria celor din casă, după șase săptămâni de post. Postul Crăciunului este de șase săptămâni, iar cel al Sfintelor Paști, de șapte săptămâni”.

Seara de colinde a fost încheiată de Grupul psaltic de fete „Sfânta Muceniță Tatiana, Diaconița”, dirijat de Ana Nuță. Părintele Patriarh le-a felicitat pentru cântările interpretate cu măiestrie și le-a vorbit despre cinstirea sfintelor femei de neam român care va căpăta o amploare deosebită în anul care urmează: „Suntem bucuroși să primim acest grup psaltic al vostru, care cu un an în urmă a obținut premiul al treilea la Concursul «Lăudați pe Domnul». Dorim să vă spunem cu bucurie că, în aceste zile, s-a finalizat o icoană nouă, a Soborului Sfintelor Femei Românce, a căror sărbătoare va fi celebrată pentru prima dată în Duminica a treia după Învierea Domnului, la Duminica Mironosițelor. Astfel, în calendarul nostru vor fi marcate atât Duminica Mironosițelor, cât și Soborul Sfintelor Femei Românce. În această icoană, pictorul Răzvan Bădescu împreună cu soția sa au cuprins toate femeile sfinte din calendar care sunt prăznuite în Biserica Ortodoxă Română ca fiind de neam român sau care au moaștele pe teritoriul României. Le avem pe cele 16 femei canonizate anul acesta, majoritatea monahii, dar și soții de domnitori sau mamele sfinte ale unor ierarhi. (...) În partea dreaptă predomină Cuvioasele, iar în partea stângă a acestui sobor de femei sfinte românce sunt mucenițele, între care se numără Sfânta Filofteia de la Argeș și Sfânta Tatiana de la Craiova. Icoana se află acum la Comisia de Pictură Bisericească și, după primirea avizului, va fi trimisă la eparhii pentru a fi folosită pentru anul viitor. Așa cum voi ați adus vestea bună a Nașterii Domnului, noi vă oferim o veste bună cu icoana «Soborul Sfintelor Femei Românce»”. Membrele grupului psaltic i-au mulțumit Preafericirii Sale pentru primirea călduroasă și i-au oferit un buchet de flori și un colac tradițional.

La finalul momentelor artistice, toți colindătorii au primit daruri din partea Patriarhului României.