Ultimele lucrări premergătoare slujbei de sfințire pe șantierul Catedralei Naționale

Apropierea momentului istoric al sfințirii veșmântului iconografic al Catedralei Naționale a determinat intensificarea activității echipelor de constructori și pictori ai impunătorului edificiu. La început de toamnă, sunt înregistrate progrese semnificative pe toate planurile care au în vedere pregătirea lăcașului pentru evenimentul din data de 26 octombrie 2025, care va încununa manifestările dedicate Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

În anticiparea acestui moment de importanță istorică și duhovnicească, lucrările de pe șantierul Catedralei Naționale avansează în ritm alert, la exterior și la interior, înregistrându-se progrese atât la aplicarea picturii în tehnica mozaic, cât și la montarea elementelor din piatră la interiorul şi exteriorul sfântului lăcaș.

Despre progresul actual al eforturilor echipelor de lucru și despre prioritățile din perioada imediat următoare ne-a vorbit inginerul Petre Chiuță, consilier patriarhal la Sectorul monumente și cons­truc­ții bisericești al Administrației Patriarhale: „La această dată este eliberat de schele tot naosul catedralei. Este finalizat și montajul candelabrelor din abside și din naos. De curând, au fost finalizate lucrările de pictură a bolții pronaosului și a arcelor adiacente. La data de 20 septembrie este programat ca tot interiorul catedralei să fie eliberat de schele, cu excepția celor mici, mobile, care vor fi folosite la montajul și reglarea echipamentelor. La sfârșitul acestei luni, sunt programate a se finaliza toate lucrările de placare verticală cu piatră, pe 2,30 m înălțime, a absidelor, soleei și stâlpilor. Tot până la această dată se preconizează că va fi montat și mobilierul bisericesc în veșmântar și abside, astfel încât toată luna octombrie să fie dedicată lucrărilor pregătitoare pentru sfințire, cu caracter liturgic, respectiv recepției cu autoritățile la terminarea lucrărilor. În prima săptămână a lunii octombrie, sunt programate a se finaliza și lucrările de placare cu piatră a terasei de la -2,30 m, din jurul catedralei, precum și toate lucrările exterioare rămase de executat la corpul principal al lăcașului”.

Lucrările monumentale de pictură în tehnica mozaic avansează către finalizare în spațiile prevăzute a fi definitivate pentru momentul sfințirii, iar primele semne ale acestei biruințe artistice și spirituale se fac deja simțite: schelele din pronaos au fost parțial demontate, dezvăluind strălucirea scenelor din viața Fecioarei Maria cuprinse sub privirea ocrotitoare a Maicii Domnului „Oranta“, amplasată pe bolta care veghează intrarea în pronaos. Icoana Maicii Domnului „Oranta“ se numără printre cele mai timpurii reprezentări iconografice ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Mai multe detalii despre stadiul lucrărilor de pictură ne-a oferit pictorul Daniel Codrescu, coordonatorul echipei care lucrează la aplicarea mozaicului în interiorul Catedralei Mântuirii Nea­mului: „Proscomidiarul și diaconiconul, spații de taină și de pregătire pentru Sfânta Liturghie, au primit și ele podoaba mozaicului, așa încât întregul ansamblu iconografic al Sfântului Altar să respire unitate și plenitudine, fiind pregătit pentru slujba de sfințire a Catedralei Națio­nale. Ultimele intervenții ale programului iconografic din această etapă, de dinaintea momentului sfințirii, sunt prevăzute pentru naos și pronaos. În aceste zone se lucrează la ultimele detalii și tot aici este prevăzută o punte vizuală, din naos către pronaos, în care vor fi reprezentate chipurile noilor sfinți români, cano­nizați în Anul Centenar al Patriarhiei Române. Pe pilaștrii din partea de sud vor fi reprezentate icoanele noilor sfinți, ca simbol al faptului că lucrarea catedralei este o zidire vie, care îmbrăți­șează întreaga lucrare duhovnicească și istorie a Bisericii noastre, având în vedere și lucrarea mântuitoare în poporul român a acestor stâlpi ai credinței creștin- ortodoxe, cuvioși, mărturisitori și mucenici deopotrivă. În pridvor, poarta de intrare a acestui edificiu-simbol, vor fi realizate icoanele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, respectiv a Sfântului Apostol Filip, aceștia fiind propovăduitori ai Sfintei Evanghelii în vechea Sciție. Prezența lor în acest spațiu al bisericii pecetluiește legătura și unitatea dintre începuturile creș­ti­nismului și chemarea de astăzi a Catedralei Naționale de a fi un far al credinței pentru generațiile prezente și viitoare”.

Detalii despre conceptul iconografic, tehnică și materiale, precum și despre modalitatea prin care puteți dona pentru un anumit sfânt sau o scenă iconografică, sunt disponibile accesând platforma online pictamcatedrala.ro.