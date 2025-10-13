Un nou așezământ sfințit la o parohie bucureșteană

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 12 octombrie, la Parohia Dudești Cioplea I din Capitală. Cu acest prilej, ierarhul a sfințit noul așezământ parohial ce cuprinde o capelă mortuară, o sală de mese, precum și alte spații anexe.

Ziua de sărbătoare a comunității Parohiei Dudești Cioplea I din Protoieria Sector 1 Capitală a fost marcată prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte părintele Marius Constantin Marcoci, parohul bisericii; părintele prof. univ. dr. Ioan Moldovan; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal; arhid. Andrei Duță, precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre cuvintele rostite de Dumnezeu lui Adam și Evei: „Marii Părinți ai Bisericii ne îndeamnă că, dacă vrei să vezi cine este omul, trebuie să mergi la morminte. Și vei vedea cine este omul, adică oase goale și țărână. Cuvintele acestea pe care le‑a auzit Adam când a fost izgonit din Rai trebuie să le avem mereu în fața ochilor: «Pământ ești și în pământ te vei întoarce»”.

Totodată, Preasfinția Sa a evidențiat și cuvintele Sfântului Cuvios Isaac Sirul, care arată importanța lucrării pământului sufletului.

„Sfântul Isaac Sirul ne spune: «Dacă ai lucrat până la capăt în țarina care naște amărăciune, strigă cu durere către Dumnezeu, ca să se odihnească în tine Duhul și ca să te spele de întinăciunea răutăților tale. Așază peste țarina ta nelucrată lacrimile, ca Dumnezeu să le primească măcar pe ele, dacă nu ai reușit să lucrezi în viața ta cele ce trebuiau pentru pământul pentru care ai fost așezat». Astfel de lucruri vorbesc de la sine. Dacă nu ne‑am îngrijit de țarina sau de pământul nostru la care am fost așezați, măcar să avem părerea de rău. Sfântul Isaac Sirul ne spune: «Cu amărăciune varsă lacrimile tale»”, a explicat Preasfinția Sa.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Nicolae George Tache, fost psalt al Catedralei Patriarhale. Din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ierarhul a oferit Ordinul „Stephanus Magnus” părintelui paroh Marius Constantin Marcoci, iar Ordinul „Sfântul Cuivios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, Ordinul „Maria Brâncoveanu” și Diploma omagială a anului 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române au fost oferite binefăcătorilor parohiei.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa, alături de clerici și credincioșii prezenți, a mers în cimitirul Dudești, unde a sfințit noul așezământ parohial. Părintele paroh Marius Constantin Marcoci a adresat un cuvânt credincioșilor, pentru a încununa lucrările săvârșite în proximitatea sfântului lăcaș bucureștean.

„Am ajuns la acest moment în care Dumnezeu ne‑a binecuvântat strădaniile. V‑a dăruit dumneavoastră această construcție, ca să o păstrăm cu toții, să ne fie de folos, să rămână în mințile noastre ca un moment de priveghere, de reculegere, de întărire a noastră în Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Dumnezeu cu siguranță ne are în paza Sa, iar pe viitor ne va întări, ne va ajuta să facem lucruri bune, atât pentru sufletele noastre, cât și pentru slava lui Dumnezeu”, a spus părintele paroh.

Noul așezământ parohial a fost ridicat între anii 2021 și 2025 și cuprinde o capelă mortuară, o sală de mese, precum și alte spații anexe.