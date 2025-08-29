Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un nou inspector școlar pentru disciplina Religie în județul Dolj

Data: 29 August 2025

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în ziua de 22 august 2025, în cadrul ședinței Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, profesoara Carmen Oprea a depus jurământul și a primit binecuvântarea pentru a ocupa funcția de inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, se arată pe mitropoliaolteniei.ro.

Profesoara Carmen Oprea este absolventă a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, specializarea Teologie-Litere (Limba și literatura română), precum și a studiilor aprofundate din cadrul aceleiași facultăți. De asemenea, a urmat Facultatea de Științe Economice a Universității din Craiova și Facultatea de Drept a Universității din București. Este deținătoarea unui master în Management Educațional la Universitatea Liberă Internațională din Moldova și în prezent urmează cursurile Școlii doctorale de Teologie Ortodoxă „Sfântul Nicodim” din cadrul Universității din Craiova.

Cu o experiență de peste 25 de ani în educație, dintre care 20 de ani ca profesor titular de Religie Ortodoxă și 5 ani ca director al Liceului „Traian Vuia” din Craiova, doamna Carmen Oprea deține gradul didactic I și s‑a remarcat printr‑o activitate profesională complexă și susținută.

De‑a lungul carierei, a demonstrat o constantă preocupare pentru perfecționare și inovare în domeniul educațional. Este formator național în cadrul Corpului Național de Formatori pentru abilitare curriculară, expert în realizarea de resurse educaționale deschise, membru al Corpul Național de Experți în Management Educațional și formator național în cadrul Centrului Național de Curriculum și Evaluare (CNCE).

Este inițiatoarea și coordonatoarea platformei e‑religie.ro, prima platformă e‑learning destinată profesorilor de religie din Mitropolia Olteniei, omologată și recunoscută ca instrument de sprijin pentru implementarea noului curriculum. De asemenea, a contribuit la elaborarea de auxiliare didactice, proiecte de manuale și publicații științifice cu ISBN/ISSN.

Profesoara Carmen Oprea este recunoscută ca un bun strateg în domeniul educațional, având o contribuție semnificativă la grupurile de lucru naționale pentru curriculum și evaluare (CNCE). Prin experiența acumulată, și‑a dezvoltat abilități de comunicare, coordonare, evaluare și management educațional, confirmând o viziune clară și o capacitate de decizie echilibrată.

Numirea sa ca inspector școlar pentru disciplina Religie reprezintă o garanție a profesionalismului, seriozității și dăruirii pentru formarea tinerelor generații în spiritul credinței și al valorilor naționale.

 

