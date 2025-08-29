Un nou inspector școlar pentru disciplina Religie în județul Dolj

Data: 29 August 2025

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în ziua de 22 august 2025, în cadrul ședinței Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, profesoara Carmen Oprea a depus jurământul și a primit binecuvântarea pentru a ocupa funcția de inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, se arată pe mitropoliaolteniei.ro.

Profesoara Carmen Oprea este absolventă a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, specializarea Teologie-Litere (Limba și literatura română), precum și a studiilor aprofundate din cadrul aceleiași facultăți. De asemenea, a urmat Facultatea de Științe Economice a Universității din Craiova și Facultatea de Drept a Universității din București. Este deținătoarea unui master în Management Educațional la Universitatea Liberă Internațională din Moldova și în prezent urmează cursurile Școlii doctorale de Teologie Ortodoxă „Sfântul Nicodim” din cadrul Universității din Craiova.

Cu o experiență de peste 25 de ani în educație, dintre care 20 de ani ca profesor titular de Religie Ortodoxă și 5 ani ca director al Liceului „Traian Vuia” din Craiova, doamna Carmen Oprea deține gradul didactic I și s‑a remarcat printr‑o activitate profesională complexă și susținută.

De‑a lungul carierei, a demonstrat o constantă preocupare pentru perfecționare și inovare în domeniul educațional. Este formator național în cadrul Corpului Național de Formatori pentru abilitare curriculară, expert în realizarea de resurse educaționale deschise, membru al Corpul Național de Experți în Management Educațional și formator național în cadrul Centrului Național de Curriculum și Evaluare (CNCE).

Este inițiatoarea și coordonatoarea platformei e‑religie.ro, prima platformă e‑learning destinată profesorilor de religie din Mitropolia Olteniei, omologată și recunoscută ca instrument de sprijin pentru implementarea noului curriculum. De asemenea, a contribuit la elaborarea de auxiliare didactice, proiecte de manuale și publicații științifice cu ISBN/ISSN.

Profesoara Carmen Oprea este recunoscută ca un bun strateg în domeniul educațional, având o contribuție semnificativă la grupurile de lucru naționale pentru curriculum și evaluare (CNCE). Prin experiența acumulată, și‑a dezvoltat abilități de comunicare, coordonare, evaluare și management educațional, confirmând o viziune clară și o capacitate de decizie echilibrată.

Numirea sa ca inspector școlar pentru disciplina Religie reprezintă o garanție a profesionalismului, seriozității și dăruirii pentru formarea tinerelor generații în spiritul credinței și al valorilor naționale.