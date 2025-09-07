Un nou lăcaș de cult sfințit într‑un sat prahovean

În urma lucrărilor de consolidare a picturii bisericii cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, numeroși credincioși și autorități locale prahovene s‑au strâns într‑un gând de rugăciune duminică, 7 septembrie, pentru a participa la slujba de târnosire a sfântului lăcaș al Parohiei Pântești, satul Făget, comuna Drajna de Sus.

Slujba a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un numeros sobor de clerici, dintre care au făcut parte părintele Mihail Peneș, protopop Ploiești Nord; părintele Gabriel Pitulice, secretar al Protoieriei Vălenii de Munte; părintele Laurențiu‑Marian Dobra, preot paroh al sfântului lăcaș, precum și alți slujitori.

În continuare, a fost oficiată Sfânta Liturghie la Altarul de vară situat în proximitatea sfântului lăcaș de același sobor de preoți. În cuvântul de învățătură, rostit după citirea Evangheliei, Preasfinția Sa a explicat iubirea de negrăit a lui Dumnezeu pentru neamul omenesc, prefigurată prin cuvintele Sfântului Evanghelist Ioan, ascultate în Duminica a 13‑a după Rusalii: „Sfântul Apostol Ioan, cel care a scris Evanghelia care s‑a citit astăzi, numit și Teologul, percepe adâncul iubirii lui Dumnezeu pentru făptura Sa cea căzută și spune: Pentru că Dumnezeu așa (adică: atât de mult) a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel Unul Născut L‑a dat... Continuarea versetului arată că Dumnezeu «L‑a dat» (morții) pe Fiul Său pentru ca lumea, prin această moarte a Fiului, să aibă viață, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar mai departe se adaugă explicația: Că n‑a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Viață veșnică și mântuire - iată două expresii practic sinonime ce explică ce anume au adus lumii venirea și jertfa pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu. Cunoscând iubirea lui Dumnezeu Tatăl pentru oameni, Sfântul Ioan Teologul ne descoperă că nici iubirea Fiului nu este cu nimic mai prejos sau în urma iubirii Tatălui. La picioarele Crucii, pe Golgota, împreună cu Maica Preacurată, ucenicul iubit Ioan a descoperit pe Chipul lui Iisus Cel răstignit ce este iubirea. De aceea, Ioan va scrie mai târziu: În aceasta (în răstignire) am cunoscut iubirea: că El Și‑a pus sufletul Său pentru noi (1 Ioan 3,16)”, a spus ierarhul.

În continuarea cuvântului de învățătură, ierarhul a explicat de ce acest pasaj evanghelic se citește în Duminica dinaintea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci: „Părinții Bisericii au ales în mod înțelept cuvintele Evangheliei de astăzi, deoarece aceste cuvinte cuprind adevărata semnificație a Crucii, care este iubirea: Pentru că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul‑Născut L‑a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Versetul acesta din Evanghelia după Ioan (3, 16) a fost numit și Evanghelia în miniatură. În sensul că acest verset este inima Evangheliei, adică în acest verset avem cuprins întregul mesaj al învățăturii creștine: Și anume că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel Unul‑Născut L‑a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prin cuvintele că Dumnezeu așa a iubit lumea, ni se atrage atenția asupra faptului că Dumnezeu este iubire. Tot ce face El vine din iubire. Din iubire l‑a creat Dumnezeu pe om după Chipul și Asemănarea Sa și l‑a așezat în grădina Raiului. Iubirea l‑a făcut pe Dumnezeu să dea oamenilor cele Zece Porunci, prin mâna lui Moise, și tot din iubire a trimis profeții, ca oamenii să nu rătăcească de la calea iubirii lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Cu încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oferit ranguri, ordine și distincții mai multor persoane care au contribuit la lucrările de finalizare a proiectului de înfrumusețare a parohiei: rangul de sachelar părintelui Laurențiu Marian Dobra; rangul de iconom stavrofor părintelui Gabriel Conțeanu; Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu Violetei Gonțea, primarul Comunei Drajda, județul Prahova; Distincția de vrednicie cu Chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, Consiliului parohial al Parohiei Pântești - Făget și Distincția de vrednicie cu Chipul Maicii Domnului Comitetului parohial al Parohiei Pântești - Făget.

La final, părintele paroh Laurențiu Marian Dobra a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sfântului lăcaș prahovean, Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române pentru binecuvântarea și grija purtată atât bisericii prahovene Pântești, cât și credincioșilor de aici, precum și Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru cuvântul de învățătură rostit în această zi festivă.