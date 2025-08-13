Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Un nou pangar eparhial inaugurat la Buzău

Un nou pangar eparhial inaugurat la Buzău

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 13 August 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit marți, 12 august, noul pangar eparhial din municipiul Buzău. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de ierarhul locului împreună cu pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, și pr. Valeriu‑Cristian Popoviciu, consilier la Serviciul colportaj.

La eveniment au participat membrii Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei: consilieri, inspectori, protoierei și exarhii așezămintelor monahale din județele Buzău și Vrancea.

În cuvântul rostit cu această ocazie, Părintele Arhiepiscop Ciprian i‑a felicitat pe toți cei implicați în amenajarea și dotarea edificiului, apreciind munca și dedicarea depuse pentru crearea unui spațiu primitor și bine rânduit. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat rolul misionar pe care îl îndeplinește acest loc, prin oferirea de obiecte bisericești, icoane, cărți de rugăciuni și volume cu conținut duhovnicesc, menite să sprijine viața spirituală a credincioșilor. Chiriarhul a arătat că veniturile obținute vor fi direcționate către activitățile culturale, educaționale și sociale ale Arhiepiscopiei, fiecare achiziție reprezentând și un gest de solidaritate față de cei aflați în nevoie.

Pangarul eparhial este situat pe strada Obor nr. 2, lângă sediul Protoieriei Buzău II, și este deschis de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Club de vară la Protopopiatul Slobozia Știri
    Club de vară la Protopopiatul Slobozia

    Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, marți, 12 august, 11 copii din familii beneficiare ale „Serviciului social acordat în comunitate, destinat persoanelor

    13 Aug, 2025
  • Concurs catehetic dedicat Maicii Domnului Știri
    Concurs catehetic dedicat Maicii Domnului

    Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat marți, 12 august, concursul catehetic specific Postului Adormirii Maicii Domnului, ajuns la cea de‑a VI‑a ed

    13 Aug, 2025
  • Activități cu tinerii la parohii brăilene Știri
    Activități cu tinerii la parohii brăilene

    Mai mulți elevi din cadrul Parohiei Roșiori, județul Brăila, au luat parte luni, 11 august, la programul eparhial „Vacanța din pridvorul Bisericii”, derulat pe parcursul verii în Arhiepiscopia Dunării de Jos.

    13 Aug, 2025
  • Prăznuirea întemeietorului Eparhiei Râmnicului Știri
    Prăznuirea întemeietorului Eparhiei Râmnicului

    „Înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503 reprezenta recunoașterea unei intense activități duhovnicești și culturale pe care bisericile de aici o desfășurau, dar și buna organizare a m

    13 Aug, 2025
TOP 6 Știri