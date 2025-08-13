Un nou pangar eparhial inaugurat la Buzău

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit marți, 12 august, noul pangar eparhial din municipiul Buzău. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de ierarhul locului împreună cu pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, și pr. Valeriu‑Cristian Popoviciu, consilier la Serviciul colportaj.

La eveniment au participat membrii Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei: consilieri, inspectori, protoierei și exarhii așezămintelor monahale din județele Buzău și Vrancea.

În cuvântul rostit cu această ocazie, Părintele Arhiepiscop Ciprian i‑a felicitat pe toți cei implicați în amenajarea și dotarea edificiului, apreciind munca și dedicarea depuse pentru crearea unui spațiu primitor și bine rânduit. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat rolul misionar pe care îl îndeplinește acest loc, prin oferirea de obiecte bisericești, icoane, cărți de rugăciuni și volume cu conținut duhovnicesc, menite să sprijine viața spirituală a credincioșilor. Chiriarhul a arătat că veniturile obținute vor fi direcționate către activitățile culturale, educaționale și sociale ale Arhiepiscopiei, fiecare achiziție reprezentând și un gest de solidaritate față de cei aflați în nevoie.

Pangarul eparhial este situat pe strada Obor nr. 2, lângă sediul Protoieriei Buzău II, și este deschis de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00.