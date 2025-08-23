Un nou Superior al Așezămintelor Românești de la Locurile Sfinte

Părintele protosinghel Ioan Meiu a fost instalat sâmbătă, 23 august 2025, Superior al Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. În această zi, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a îndeplinit anterior această slujire (2015‑2025), a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Așezământului Românesc din Ierusalim, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a dat citire actului patriarhal de confirmare a noului Superior al Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, apoi, din încredințarea Întâistătătorului Bisericii noastre, a oficiat și slujba de hirotesie pentru noul Superior, în cadrul căreia i‑a fost oferit toiagul păstoresc, „simbol al puterii de slujire, al grijii părintești și al responsabilității”. De asemenea, părintele Ioan Meiu a primit în chip simbolic și candela prin care Sfânta Lumină este adusă în fiecare an în ajunul praznicului Învierii Domnului de la Ierusalim la București, se arată pe site‑ul jerusalem.ro.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a transmis un mesaj de felicitare din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, evidențiind slujirea de peste un deceniu a părintele protosinghel Ioan Meiu în Țara Sfântă.

„Am predat această slujire pe care am împlinit‑o timp de zece ani în Țara Sfântă, iar noul Superior, părintele protosinghel Ioan Meiu, care a fost colaborator al nostru în această perioadă, având și el o vechime de zece ani și jumătate în slujirea la Ierusalim și cunoscând realitățile și dificultățile misiunii în Țara Sfântă, va continua această misiune aici, încercând să mențină aprinsă candela românească de rugăciune la Sfintele Locuri și să primească pelerinii români care nădăjduim că se vor întoarce, pentru că sunt semne bune în acest sens. Deja la sărbătoarea Schimbării la Față după calendarul locului au început să fie prezenți și preoți români care i‑au însoțit pe pelerini și cu care ne‑am întâlnit cu bucurie la Locurile Sfinte”, a spus ierarhul român.

Părintele protosinghel Ioan Meiu este al 15‑lea Superior al Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, continuând astfel o frumoasă tradiție a bunelor relații dintre Patriarhia Română și Patriarhia Ierusalimului.