Un secol de la târnosirea bisericii parohiale din Bucerdea Vinoasă, Alba

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a liturghisit duminică, 7 decembrie, la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Bucerdea Vinoasă, Protopopiatul Alba Iulia.

Vizita ierarhului a avut loc în Parohia Bucerdea Vinoasă, cu pilejul sărbătoririi a 100 de ani de la târnosirea bisericii parohiale din localitate. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfânta Treime” a Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre aniversarea unui secol de la sfinţirea bisericii şi despre importanţa şi rolul înaintaşilor care, de‑a lungul veacurilor, au luptat pentru păstrarea și apărarea ființei neamului.

La finalul Sfintei Liturghii, parohul comunității, pr. prof. dr. Virgil Bolea, inspector pentru restaurarea și conservarea patrimoniului bisericesc în cadrul Eparhiei Alba Iuliei și cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, a primit din partea ierarhului distincția „Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni”. Pr. prof. dr. Nicolae Bolea, paroh al Parohiei Bucerdea Vinoasă în perioada 1983‑2007, a primit o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos. Binefăcătorii care au sprijinit activitățile din cadrul parohiei au primit diplome de aleasă cinstire.

După Sfânta Liturghie, în prezența ierarhului și a numeroșilor credincioși, a fost lansat volumul „Biserica «Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil» și «Adormirea Maicii Domnului» la ceas aniversar. 1925‑2025”, semnat de pr. prof. dr. Nicolae Bolea, paroh al acestei comunități timp de 24 de ani și fiu al satului, și de pr. prof. dr. Virgil Bolea.

La finalul evenimentului a avut loc dezvelirea plăcii comemorative de pe fațada bisericii parohiale, cu ocazia centenarului târnosirii acesteia.

Lăcaşul de cult a fost construit în perioada 1923‑1925, în timpul păstoririi preotului Ioan Popa, şi a fost sfințit la 8 septembrie 1925 de Episcopul Nicolae Ivan al Clujului. După mai multe lucrări de restaurare, reabilitare şi înfrumuseţare, biserica a fost resfințită la 11 septembrie 1988 de Episcopul Emilian Birdaș al Alba Iuliei. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cadrul parohiei a fost amenajat un muzeu etnografic și religios, iar la lăcașul de rugăciune și în împrejurimi au fost efectuate mai multe lucrări de renovare și înfrumusețare, care au fost binecuvântate de Părintele Arhiepiscop Irineu la 30 octombrie 2016.