Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Vecernia iertării la Catedrala din Roman

Vecernia iertării la Catedrala din Roman

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 23 Feb 2026

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită și Duminica Iertării, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Teofil Trotușanul au oficiat slujba Vecerniei în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. 

Împreună cu cei doi ierarhi, în rugăciune, au fost preoți din administrația eparhială, preoți și diaconi slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale, dar și preoți slujitori din parohiile Protopopiatului Roman. 

La finalul Vecerniei, cei doi ierarhi au citit rugăciunile speciale de dezlegare specifice perioadei de intrare în Postul Mare. Această practică devenită tradiție la Roman este motivată de faptul că nevoința postirii și apropierea de Dumnezeu devin roditoare în viața creștinului numai dacă sunt fundamentate pe iertarea cerută și acordată aproapelui.

În cuvântul adresat credincioșilor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre starea de pocăință ca nevoință personală și transfigurare a vieții sub lucrarea harului Duhului Sfânt, prezent în rugăciunea liturgică a Bisericii.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a asemănat comuniunea care se realizează între conștiință și Dumnezeu, atunci când omul conștientizează starea de păcat în care se află și se hotărăște să-și schimbe viața conducându-se după rațiunea divină, cu relația dintre un șofer rătăcit de la traseu și GPS-ul care are capacitatea de a-i indica drumul corect.

La final, cei doi ierarhi, preoții și credincioșii prezenți și-au cerut și dăruit iertarea întâlnindu-se în mod simbolic în îmbrățișarea păcii.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale.

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului  -   PS Teofil Trotușanul  -   Catedrala Arhiepiscopală din Roman
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri