Vecernia iertării la Catedrala din Roman

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită și Duminica Iertării, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Teofil Trotușanul au oficiat slujba Vecerniei în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Împreună cu cei doi ierarhi, în rugăciune, au fost preoți din administrația eparhială, preoți și diaconi slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale, dar și preoți slujitori din parohiile Protopopiatului Roman.

La finalul Vecerniei, cei doi ierarhi au citit rugăciunile speciale de dezlegare specifice perioadei de intrare în Postul Mare. Această practică devenită tradiție la Roman este motivată de faptul că nevoința postirii și apropierea de Dumnezeu devin roditoare în viața creștinului numai dacă sunt fundamentate pe iertarea cerută și acordată aproapelui.

În cuvântul adresat credincioșilor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre starea de pocăință ca nevoință personală și transfigurare a vieții sub lucrarea harului Duhului Sfânt, prezent în rugăciunea liturgică a Bisericii.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a asemănat comuniunea care se realizează între conștiință și Dumnezeu, atunci când omul conștientizează starea de păcat în care se află și se hotărăște să-și schimbe viața conducându-se după rațiunea divină, cu relația dintre un șofer rătăcit de la traseu și GPS-ul care are capacitatea de a-i indica drumul corect.

La final, cei doi ierarhi, preoții și credincioșii prezenți și-au cerut și dăruit iertarea întâlnindu-se în mod simbolic în îmbrățișarea păcii.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale.