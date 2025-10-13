Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Veșmântul harului pentru o biserică din Dolj

Știri
Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 13 Octombrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit duminică, 12 octombrie, slujba de sfințire a Bisericii filie Seculești, Parohia Bulzeşti, judeţul Dolj, şi, în continuare, Sfânta Liturghie.

Din soborul care a slujit împreună cu Mitropolitul Olteniei au făcut parte și pr. conf. dr. Sergiu Popescu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, şi părintele protoiereu Emilian Cimpoeru de la Protoieria Craiova Nord.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit hirotonia întru preot a diaconului Alexandru Marian Popescu, pe seama Parohiei Lelești, Protoieria Târgu Jiu Nord, județul Gorj.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a acordat gramate de mulțumire binefăcătorilor și credincioșilor care au sprijinit lucrările și activitățile parohiei: primarul Gin Sorescu, Nicolae Bălașa, Gigel Ionescu, Marin Mitrache, Ileana Paraschiv. Totodată, părintele paroh Florin‑Nicolae Sanda a primit rangul clerical de iconom.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre chemarea preotului și despre bucuria sfințirii unei biserici: „Credincioșii care au muncit la ridicarea şi înfrumuseţarea acestei sfinte biserici, împreună cu preoții lor, se bucură astăzi în ziua sfințirii, zi binecuvântată de Dumnezeu. Această slujbă este lucrarea Duhului Sfânt, Același Duh care a sfințit Templul din Ierusalim, Care sfințește toate bisericile și ne sfințește și pe noi prin Sfânta Taină a Botezului. Tot ceea ce facem în această lume, facem în numele Preasfintei Treimi. Biserica aceasta este Casa Tatălui ceresc, este Casa Preasfintei Treimi, Cea care ne dă puterea să o sfințim și să o dăruim lui Dumnezeu, primind‑o apoi binecuvântată și sfințită de puterea Duhului Sfânt. Biserica ne dă nădejde și curaj, pentru că Hristos ne‑a spus: «Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului» (Matei 28, 20)”.

În continuare, ierarhul i‑a felicitat pe credincioşi pentru dragostea și râvna lor duhovnicească şi i‑a îndemnat să rămână ancorați în rugăciune și unitate.

 

