Vindecare și recunoștință în Câmpia Covurluiului și Insula Mare a Brăilei

Vindecarea se înfăptuiește deopotrivă în fața suferințelor prezentului și a rănilor adânci lăsate de trecut. Aflat în Câmpia Covurluiului pentru a binecuvânta roadele eforturilor de refacere a așezămintelor afectate de inundații, dar și în Insula Mare a Brăilei, pentru a cinsti memoria și suferința celor martirizați în aceste locuri, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a evidențiat vocația unificatoare a Bisericii. Aceasta se descoperă ca un chivot luminos, a cărui lucrare vindecătoare de astăzi se zidește neclintit pe jertfele înaintașilor.

După liturghisirea la schitul ocrotit de Sfântul Ierarh Luca al Crimeei din județul Galați, joi, 11 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a prezidat Conferința pastoral‑misionară a preoților din Protopopiatul Covurlui. Întâlnirea a început cu o slujbă de mulțumire oficiată în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, lăcaș de cult aflat în imediata vecinătate a noului sediu administrativ al protoieriei, care a unit glasurile celor prezenți într‑o comună recunoștință pentru revenirea la o viață firească, după cumpăna grelelor inundații care au afectat această zonă în toamna anului 2024.

Urmele dezastrului nu i‑au ocolit pe cei prezenți, atât lăcașul de cult, cât și sediul protopopiatului fiind grav afectate de revărsarea apelor. Cu toate acestea, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, prin solidaritatea neobosită a semenilor și prin hărnicia slujitorilor și oamenilor locului, biserica și sediul protoieriei au fost curățate de urmele lăsate de apă și nămol și înfrumusețate.

În cadrul unui moment solemn, ierarhul a binecuvântat întregul ansamblu, sfințind totodată icoanele Sfinților Români și ale Sfintelor Femei Românce, așezate în sala mare de conferințe. Totodată, pentru a păstra vie memoria efortului comun, în aceeași sală au fost așezate panouri cu imagini grăitoare, crâmpeie ale dezastrului provocat de ape, dar mai ales mărturii vizuale pline de speranță ale campaniilor de ajutorare a sinistraților. În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a lăudat hărnicia și unitatea preoților și a familiilor lor. Nu în ultimul rând, ierarhul și‑a exprimat profunda gratitudine față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și față de creștinii din întreaga țară, a căror mână întinsă a adus sprijin, mângâiere și speranță.

Sâmbătă, 13 iunie, chiriarhul Dunării de Jos a fost prezent în Insula Mare a Brăilei unde, în ultima perioadă s‑a desfășurat a treia etapă a săpăturilor arheologice pentru identificarea deținuților uciși în fostul lagăr de concentrare de la Salcia.

Proiectul de deshumare din cimitirul localității Agaua, realizat de echipa de experți condusă de istoricul Marius Oprea, a vizat cercetarea unei gropi comune în care au fost aruncați deținuții politici uciși prin muncă silnică. Sprijiniți de Arhiepiscopia Dunării de Jos și de parohiile Frecăței și Agaua, arheologii au extras, cu mult profesionalism și bună‑cuviință, 23 de rămășițe pământești, care se adaugă celor 15 descoperite în anii precedenți. Cea mai dureroasă și emoționantă mărturie a fost descoperirea unei lăzi comune în care au fost așezați cinci pătimitori.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a săvârșit, după șapte decenii, slujba de înmormântare care le‑a fost refuzată acestor deținuți și a oficiat slujba de așezare a pietrei de temelie pentru viitorul chivot‑osuar care va fi integrat în ansamblul vegheat de cele 24 de cruci din piatră de lângă Troița Memorială „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia”.