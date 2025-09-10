Vizită pastorală a Înaltpreasfințitului Nifon în Protoieria Pucioasa

Data: 10 Septembrie 2025

Înaltpreasfinţitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a efectuat duminică, 7 septembrie 2025, o vizită pastorală în Protoieria Pucioasa, la Mănăstirea Cota 1000, la capela Spitalului Pucioasa și la Parohia Priboiu.

La Mănăstirea Cota 1000, sunt în curs de finalizare lucrările de pictură din nou, din veșmântar, proscomodiar și pridvor.

La capela Spitalului Pucioasa, au fost evaluate lucrările de pictură interioară recent încheiate, precum și pictura din pridvor și cea de la medalioanele exterioare, care se află în diferite stadii de execuție.

La Parohia Priboiu, unde se derulează lucrări la pictura interioară, chiriarhul a oferit îndrumări cu privire la amenajarea peisagistică.