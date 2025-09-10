Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizită pastorală a Înaltpreasfințitului Nifon în Protoieria Pucioasa

Știri
Data: 10 Septembrie 2025

Înaltpreasfinţitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a efectuat duminică, 7 septembrie 2025, o vizită pastorală în Protoieria Pucioasa, la Mănăstirea Cota 1000, la capela Spitalului Pucioasa și la Parohia Priboiu.

La Mănăstirea Cota 1000, sunt în curs de finalizare lucrările de pictură din nou, din veșmântar, proscomodiar și pridvor.

La capela Spitalului Pucioasa, au fost evaluate lucrările de pictură interioară recent încheiate, precum și pictura din pridvor și cea de la medalioanele exterioare, care se află în diferite stadii de execuție.

La Parohia Priboiu, unde se derulează lucrări la pictura interioară, chiriarhul a oferit îndrumări cu privire la amenajarea peisagistică.

 

