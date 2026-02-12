Marți, 10 februarie, au avut loc, în sala de ședințe a Protopopiatului Huși, lansarea și prezentarea proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, implementat de Patriarhia
Vizită pastorală la Mănăstirea Dumbrava, judeţul Alba
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a efectuat miercuri, 11 februarie, o vizită pastorală la Mănăstirea Dumbrava, judeţul Alba. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul s‑a întâlnit cu obștea acestui așezământ monahal, situat în extremitatea nordică a județului Alba, fiind întâmpinat de maica stareță, stavrofora Mina Cerceș, și de părintele arhimandrit Vasile Crișan, duhovnicul mănăstirii.
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a vizitat noua biserică a vetrei monahale din localitatea Dumbrava, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, adresând celor prezenți sfaturi duhovnicești și îndemnuri folositoare de suflet.
Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Dumbrava a fost înființată în anul 1996, fiind ridicată pe un teren donat de către localnicii satului. Vechiul lăcaș de închinare a fost edificat în perioada 1996‑2002. Ansamblul monahal a fost construit în formă de cetate, cu clopotniță la intrare. Piatra de temelie a noii biserici, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost așezată la 26 octombrie 2009, iar slujba de târnosire a fost săvârșită în data de 13 mai 2018.