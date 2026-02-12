Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Vizită pastorală la Mănăstirea Dumbrava, judeţul Alba

Vizită pastorală la Mănăstirea Dumbrava, judeţul Alba

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 12 Feb 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a efectuat miercuri, 11 februarie, o vizită pastorală la Mănăstirea Dumbrava, judeţul Alba. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul s‑a întâlnit cu obștea acestui așezământ monahal, situat în extremitatea nordică a județului Alba, fiind întâmpinat de maica stareță, stavrofora Mina Cerceș, și de părintele arhimandrit Vasile Crișan, duhovnicul mănăstirii.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a vizitat noua biserică a vetrei monahale din localitatea Dumbrava, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, adresând celor prezenți sfaturi duhovnicești și îndemnuri folositoare de suflet.

Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Dumbrava a fost înființată în anul 1996, fiind ridicată pe un teren donat de către localnicii satului. Vechiul lăcaș de închinare a fost edificat în perioada 1996‑2002. Ansamblul monahal a fost construit în formă de cetate, cu clopotniță la intrare. Piatra de temelie a noii biserici, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost așezată la 26 octombrie 2009, iar slujba de târnosire a fost săvârșită în data de 13 mai 2018. 

 

Citeşte mai multe despre:   vizita pastorala  -   Mănăstirea Dumbrava  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri