Vizită pastorală la Seminarul Teologic din Alba Iulia

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a efectuat o vizită pastorală la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia, marţi, 10 februarie. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul, însoțit de pr. profesor drd. Ioan Nistor, directorul unității de învățământ, s‑a întâlnit cu elevii clasei a IX‑a, secția Teologie pastorală, prilej cu care le‑a adresat sfaturi folositoare de suflet.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia a fost înființat în anul 1991 şi este una dintre instituțiile de învățământ de elită ale orașului Marii Uniri. Având ca plan general de activitate formarea conștiinței duhovnicești a viitorilor preoți și profesori de religie, Seminarul Teologic albaiulian urmărește, totodată, pregătirea de ansamblu a tinerilor teologi, planul de învățământ cuprinzând atât discipline teologice, cât și discipline laice.