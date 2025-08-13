Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Zi de binecuvântare și fapte bune în Parohia Cordun

Zi de binecuvântare și fapte bune în Parohia Cordun

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Alexandru Dragoș Munteanu - 13 August 2025

Marți, 12 august, Parohia Cordun, Protopopiatul Roman, a fost gazda unui eveniment deosebit, în care credința, grija față de aproapele și bucuria de a dărui s‑au împletit în fapte concrete.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Federația Filantropia a Patriarhiei Române, prin părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, coordonator al Sectorului social‑filantropic, împreună cu Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, reprezentat de pr. consilier eparhial Ilarion Mâță. Seniorii din comunitate au beneficiat de consultații oftalmologice și de ochelari de vedere oferiți gratuit, prin proiectul patriarhal „Ajută un bătrân să zâmbească” - un gest simplu, dar cu un impact major asupra sănătății și calității vieții acestora.

Comunitatea l‑a primit pe Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Eparhiei Romanului și Bacăului, care a subliniat importanța comuniunii între generații și rolul Bisericii în sprijinirea celor vulnerabili. Preasfinția Sa a evidențiat valoarea proiectului „Ajută un bătrân să zâmbească”, aflat în al doilea an de implementare, care până acum a adus alinare pentru peste 3.000 de vârstnici din întreaga țară.

„Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, care m‑a delegat să fiu aici astăzi, transmit prin părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță mulțumiri deosebite către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. El a binecuvântat și a sprijinit ca, prin sectorul de resort, să existe astfel de programe dedicate atât tinerilor, cât și vârstnicilor, bunicilor noștri”, a spus ierarhul romașcan.

În aceeași zi, 40 de copii din parohie au început activitățile proiectului „Mănânci sănătos/ Gândești sănătos”, susținut de Consiliul Județean Neamț. Ei vor învăța tainele șahului, vor lega prietenii și vor descoperi bucuria jocului și a cunoașterii.

Mulțumirile organizatorilor s‑au îndreptat către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru grija părintească, către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim pentru binecuvântare, către Preasfințitul Părinte Teofil pentru prezență și către toți cei care au sprijinit aceste proiecte.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Teofil Trotușanul
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • „La noi acasă” la o parohie vrânceană Știri
    „La noi acasă” la o parohie vrânceană

    La sfârșitul lunii iulie, în Parohia Verdea, Protoieria Panciu, județul Vrancea, s‑a desfășurat ediția a IV‑a a taberei de vară „La noi acasă”, parte a proiectului educațional „Pași spre Lumina lui

    13 Aug, 2025
  • Inaugurarea Centrului Luxab West în București Știri
    Inaugurarea Centrului Luxab West în București

    Sâmbătă, 16 august, în sectorul 6 al Capitalei, pe Drumul Ciorogârla nr. 371D, va fi inaugurat Centrul Luxab West. Evenimentul va fi încununat de sfințirea noii capele cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și

    13 Aug, 2025
TOP 6 Știri