Zi de binecuvântare și fapte bune în Parohia Cordun

Marți, 12 august, Parohia Cordun, Protopopiatul Roman, a fost gazda unui eveniment deosebit, în care credința, grija față de aproapele și bucuria de a dărui s‑au împletit în fapte concrete.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Federația Filantropia a Patriarhiei Române, prin părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, coordonator al Sectorului social‑filantropic, împreună cu Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, reprezentat de pr. consilier eparhial Ilarion Mâță. Seniorii din comunitate au beneficiat de consultații oftalmologice și de ochelari de vedere oferiți gratuit, prin proiectul patriarhal „Ajută un bătrân să zâmbească” - un gest simplu, dar cu un impact major asupra sănătății și calității vieții acestora.

Comunitatea l‑a primit pe Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Eparhiei Romanului și Bacăului, care a subliniat importanța comuniunii între generații și rolul Bisericii în sprijinirea celor vulnerabili. Preasfinția Sa a evidențiat valoarea proiectului „Ajută un bătrân să zâmbească”, aflat în al doilea an de implementare, care până acum a adus alinare pentru peste 3.000 de vârstnici din întreaga țară.

„Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, care m‑a delegat să fiu aici astăzi, transmit prin părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță mulțumiri deosebite către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. El a binecuvântat și a sprijinit ca, prin sectorul de resort, să existe astfel de programe dedicate atât tinerilor, cât și vârstnicilor, bunicilor noștri”, a spus ierarhul romașcan.

În aceeași zi, 40 de copii din parohie au început activitățile proiectului „Mănânci sănătos/ Gândești sănătos”, susținut de Consiliul Județean Neamț. Ei vor învăța tainele șahului, vor lega prietenii și vor descoperi bucuria jocului și a cunoașterii.

Mulțumirile organizatorilor s‑au îndreptat către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru grija părintească, către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim pentru binecuvântare, către Preasfințitul Părinte Teofil pentru prezență și către toți cei care au sprijinit aceste proiecte.