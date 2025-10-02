Zi de hram la Parohia Zlătari din Capitală

Numeroși credincioși din Capitală și pelerini din țară s‑au strâns într‑un gând de rugăciune la Parohia Zlătari din București, astăzi, 2 octombrie, pentru a‑i sărbători pe Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina fecioara. Cu această ocazie, credincioșii au avut prilejul de a se închina la racla ce conține mâna Sfântului Ciprian, așezată pe durata hramului într‑un baldachin din proximitatea bisericii.

Sărbătoarea parohiei bucureștene a început cu o zi înainte, miercuri, 1 octombrie, moment în care au fost purtate într‑o procesiune solemnă sfintele odoare ale ocrotitorilor spirituali, fiind așezate spre închinare în baldachinul amenajat în apropierea bisericii parohiei. În continuare, a fost oficiată slujba Vecerniei cu Litia, urmată de slujba Acatistului Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian.

În ziua hramului, a fost oficiată slujba Utreniei, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii de către un numeros sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal și directorul Publicațiilor LUMINA; părintele Gheorghe Zaharia, paroh al Bisericii „Sfântul Anton”-Curtea Veche din Capitală; părintele Ștefan Sfarghie, coslujitor la parohia bucureșteană Zlătari; precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură, părintele Michael Tița a vorbit despre asemănarea profundă dintre Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfântul Apostol Pavel: „Am putea spune că, într‑un fel, Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian se aseamănă Sfântului Apostol Pavel. De ce spun asta? Pentru că, dacă ne gândim, și unul, și altul au rătăcit de la drumul adevărului, înșelat de diavol în cazul Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, sau amăgit de puterea lumii, cum a fost cazul lui Saul din Tars, care îi prigonea pe creștini, iar mai târziu a devenit Apostolul neamurilor. Așadar, amândoi au trecut prin această vale a plângerii, adică prin această îndepărtare. Care este efectul necredinței noastre? Îndepărtarea de Dumnezeu ne conduce spre valea plângerii, spre pustiul nerodirii, pentru că aceasta este viața trăită în afara lui Hristos sau chiar împotriva lui Hristos, de multe ori. Aceasta s‑a întâmplat cu Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian înainte de a deveni creștin. Așa s‑a întâmplat și cu Sfântul Apostol Pavel înainte de a deveni Apostol. Și unul, și altul au rătăcit pe alte căi, potrivnice voii lui Dumnezeu, însă amândoi au devenit martori și mărturisitori ai Fiului lui Dumnezeu. Amândoi L‑au propovăduit pe Mântuitorul Iisus Hristos cu mărturia morților martirice, pentru că martirajul este forma ultimă de mărturisire. Dacă ne gândim că cei ce Îl mărturisesc pe Iisus ajung să moară tot pentru El, acest act arată ultima formă de mărturisire. Aleg să moară pentru ca adevărul lui Hristos să dăinuie în lume”, a spus părintele vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În continuare, părintele paroh Nicolae Dascălu a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru grija arătată sfântului lăcaș, precum și părintelui Michael Tița, pentru bogatul cuvânt adresat credincioșilor, oferindu‑i un frumos aranjament floral: „Mulțumim părintelui vicar eparhial Michael Tița, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, și îl rugăm să transmită mulțumirile noastre Preafericirii Sale, pentru că l‑a trimis astăzi ca să ne rostească un cuvânt de învățătură bogat și bine documentat despre Sfinții Ciprian și Iustina. Întotdeauna când îi sărbătorim pe acești doi sfinți, ne gândim cât de mult bine poate face harul lui Dumnezeu în viețile oamenilor și niciodată nu trebuie să ne considerăm pierduți, ci să ne ridicăm ochii către ceruri și să cerem mila și ajutorul Domnului”, a spus părintele Nicolae Dascălu.

La sfârșit, a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii sfântului lăcaș bucureștean.