Zi de sărbătoare la o mănăstire din județul Giurgiu

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în paraclisul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu. Cei prezenți au avut prilejul de a se închina la o raclă ce adăpostește mai multe sfinte moaște.

În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor prezenți, ierarhul a subliniat importanța rugăciunii în viața omului contemporan: „Evanghelia de astăzi ne provoacă să medităm, pentru că sufletul, ca și trupul, are o hrană a lui pe care Sfinții Părinți ai Patericului o numesc «hrana îngerilor». Sufletul are nevoie de hrana lui care este rugăciunea, contemplarea, meditarea, pentru că omul este ființă cugetătoare, nu doar simțitoare, înzestrată cu rațiune, și are prin suflet și această aspirație către Cel ce i‑a oferit existența, Care este Dumnezeu‑Creatorul”, a subliniat Preasfinția Sa, după cum transmite TRINIATS TV.

Părintele arhimandrit Macarie Șotîrcă, duhovnicul obștii monahale giurgiuvene, a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Ambrozie pentru binecuvântare și slujire.