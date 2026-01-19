Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Zi de sărbătoare la o mănăstire din județul Giurgiu

Zi de sărbătoare la o mănăstire din județul Giurgiu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 19 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în paraclisul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu. Cei prezenți au avut prilejul de a se închina la o raclă ce adăpostește mai multe sfinte moaște.

În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor prezenți, ierarhul a subliniat importanța rugăciunii în viața omului contemporan: „Evanghelia de astăzi ne provoacă să medităm, pentru că sufletul, ca și trupul, are o hrană a lui pe care Sfinții Părinți ai Patericului o numesc «hrana îngerilor». Sufletul are nevoie de hrana lui care este rugăciunea, contemplarea, meditarea, pentru că omul este ființă cugetătoare, nu doar simțitoare, înzestrată cu rațiune, și are prin suflet și această aspirație către Cel ce i‑a oferit existența, Care este Dumnezeu‑Creatorul”, a subliniat Preasfinția Sa, după cum transmite TRINIATS TV.

Părintele arhimandrit Macarie Șotîrcă, duhovnicul obștii monahale giurgiuvene, a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Ambrozie pentru binecuvântare și slujire.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului  -   Mănăstirea Acoperământul Maicii Dom­­nului din Bolintin Vale
