Zi de sărbătoare pentru comunitatea Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”-Greci din Buzău

Data: 09 Septembrie 2025

Biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”-Greci din municipiul Buzău și‑a sărbătorit luni, 8 septembrie 2025, ocrotitoarea. În ziua hramului lăcașului de cult, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic-misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Soborul slujitor a fost format din 11 clerici: protos. Veniamin Anghel, starețul Mănăstirii Ciolanu și exarhul așezămintelor monahale din județul Buzău; pr. paroh Constantin Călin, protopop al Protoieriei Buzău I; preoții conslujitori Alin‑Leontin Balica, consilier eparhial, și Marian Grosaru; pr. Dan Necula, consilier eparhial; pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protopop al Protoieriei Buzău II; ierom. Porfirie Însurățelu, secretarul Mănăstirii Ciolanu; pr. Paul‑Ștefan Mușat, paroh al Parohiei Dăscălești; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial; arhid. Laurențiu Manea și diac. Cosmin Chiriac.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a subliniat importanța Nașterii Maicii Domnului, văzută ca început al mântuirii neamului omenesc. Ierarhul locului a arătat că, prin nașterea Fecioarei Maria, Dumnezeu a pregătit vasul ales care avea să‑L primească pe Fiul Său, Cel ce a dezlegat blestemul adus de păcatul strămoșesc și a dăruit binecuvântare întregii lumi. Maica Domnului, numită „Eva cea nouă”, este nu doar Născătoarea de Dumnezeu, ci și mama duhovnicească a tuturor creștinilor, mijlocind neîncetat înaintea Mântuitorului Iisus Hristos pentru cei care îi cer ajutorul cu credință. Chiriarhul i‑a îndemnat pe credincioși să‑și deschidă inimile în rugăciune către Preasfânta Fecioară, având convingerea că iubirea ei de Maică îi ocrotește și îi întărește.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, tânărul diacon Cosmin Chiriac a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei Fitionești din Protoieria Panciu, județul Vrancea.

Sărbătoarea hramului Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”-Greci din Buzău s‑a încheiat cu oficierea unei slujbe de pomenire pentru ctitorii și slujitorii sfântului lăcaș, mutați la Domnul.