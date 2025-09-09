Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Zi de sărbătoare pentru comunitatea Parohiei „Nașterea Maicii Domnului"-Greci din Buzău

Zi de sărbătoare pentru comunitatea Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”-Greci din Buzău

Știri
Data: 09 Septembrie 2025

Biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”-Greci din municipiul Buzău și‑a sărbătorit luni, 8 septembrie 2025, ocrotitoarea. În ziua hramului lăcașului de cult, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic-misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Soborul slujitor a fost format din 11 clerici: protos. Veniamin Anghel, starețul Mănăstirii Ciolanu și exarhul așezămintelor monahale din județul Buzău; pr. paroh Constantin Călin, protopop al Protoieriei Buzău I; preoții conslujitori Alin‑Leontin Balica, consilier eparhial, și Marian Grosaru; pr. Dan Necula, consilier eparhial; pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protopop al Protoieriei Buzău II; ierom. Porfirie Însurățelu, secretarul Mănăstirii Ciolanu; pr. Paul‑Ștefan Mușat, paroh al Parohiei Dăscălești; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial; arhid. Laurențiu Manea și diac. Cosmin Chiriac.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a subliniat importanța Nașterii Maicii Domnului, văzută ca început al mântuirii neamului omenesc. Ierarhul locului a arătat că, prin nașterea Fecioarei Maria, Dumnezeu a pregătit vasul ales care avea să‑L primească pe Fiul Său, Cel ce a dezlegat blestemul adus de păcatul strămoșesc și a dăruit binecuvântare întregii lumi. Maica Domnului, numită „Eva cea nouă”, este nu doar Născătoarea de Dumnezeu, ci și mama duhovnicească a tuturor creștinilor, mijlocind neîncetat înaintea Mântuitorului Iisus Hristos pentru cei care îi cer ajutorul cu credință. Chiriarhul i‑a îndemnat pe credincioși să‑și deschidă inimile în rugăciune către Preasfânta Fecioară, având convingerea că iubirea ei de Maică îi ocrotește și îi întărește.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, tânărul diacon Cosmin Chiriac a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei Fitionești din Protoieria Panciu, județul Vrancea.

Sărbătoarea hramului Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”-Greci din Buzău s‑a încheiat cu oficierea unei slujbe de pomenire pentru ctitorii și slujitorii sfântului lăcaș, mutați la Domnul.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei  -   hram
