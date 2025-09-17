Zilele cultural‑duhovnicești ale Protopopiatului Moinești, la final

Marti, 16 septembrie, la Biserica „Sfinții Apostoli” din Găzărie, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, înconjurat de un sobor de preoți pensionari. Evenimentul a încheiat seria activităților planificate pentru ediția a 12-a a proiectului „Zilele cultural‑duhovnicești ale Protopopiatului Moinești”.

La eveniment au participat 32 de preoți pensionari, împreună cu preotesele și fiii și fiicele duhovnicești pe care i‑au îndrumat în anii de păstorire a comunităților ecleziastice încredințate de ierarh.

În cadrul Sfintei Liturghii, arătând puntea dintre generațiile de preoți, la propunerea părintelui protoiereu Costel Mareș, au fost hirotesiți de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, în treapta de iconom stavrofor, doi dintre tinerii preoți vrednici ai protopopiatului.

De asemenea, au fost felicitați ultimii doi preoți pensionați anul acesta, preotul Gheorghe Pașcu și preotul Gheorghe Aniculoaie, pentru activitatea pastorală desfășurată de‑a lungul întregii perioade pe care au închinat‑o slujirii lui Dumnezeu și oamenilor.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a lăudat inițiativa Protopopiatului Moinești de a valoriza potențialul preoților pensionari și a vorbit despre darurile sfatului și înțelepciunii pe care aceștia le pot împărtăși preoților tineri.

În cuvântul adresat preoților pensionari, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre continua slujire a preotului, care rămâne depozitar al harului preoției chiar dacă, din punct de vedere administrativ, el și‑a încheiat misiunea în comunitatea parohială încredințată de ierarh.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a salutat inițiativa părintelui protopop de a așeza în împreună‑lucrare, în contextul „Zilelor cultural‑duhovnicești ale Protopopiatului Moinești”, preoții de toate vârstele.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Teothokos” al Protopopiatului Moinești.