Ziua comuniunii şi a luminii la Mănăstirea Lainici

Mănăstirea Lainici din județul Gorj a fost binecuvântată miercuri, 6 august, de lumină și bucurie duhovnicească, cu prilejul praznicului împărătesc al Schimbării la Față a Domnului, unul dintre cele mai luminoase momente din viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos, când, pe Muntele Tabor, și‑a arătat slava dumnezeiască înaintea ucenicilor Săi.

Sărbătoarea a fost încununată la Mănăstirea Lainici de Sfânta Liturghie săvârșită la Altarul de vară al mănăstirii de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria; Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei; Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei.

În cadrul slujbei, Părintele Mitropolit Irineu l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Cătălin Panduru, pe seama Parohiei Urzicuța, Protoieria Băilești. Totodată, a săvârşit slujba hirotesiei întru iconom stavrofor pentru pr. Ștefan Cristi Vătafu, directorul Liceului Teologic din Târgu Jiu și preot slujitor la Parohia Sadu II, oraș Bumbești‑Jiu, Protoieria Târgu Jiu Nord. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei Mitropolitane din Craiova.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat importanța Schimbării la Față, ca prefigurare a învierii și a îndumnezeirii firii umane a Domnului Hristos.

„Schimbărea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos este un praznic al luminii pe care noi îl avem în Biserica noastră, care ne aminteşte de activitatea şi de învăţăturile Mântuitorului. Schimbarea la Față este o revelație dumnezeiască și o chemare adresată fiecăruia dintre noi la luminarea sufletului și la transformarea vieții prin credință, pocăință și iubire. Domnul nostru S‑a arătat de puţine ori ca Dumnezeu, iar ucenicilor Săi a arătat cu smerenie şi delicateţe slava Sa cerească, ca Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. El ne‑a arătat chipul smereniei, El nu a arătat întru totul puterea Sa dumnezeiască, pentru a nu‑i înfricoşa pe oameni de măreţia Lui”, a spus ierarhul.

Înaltpreasfinția Sa a explicat și semnificațiile duhovnicești ale acestei minunate arătări pe Muntele Taborului, ca mărturie a dumnezeirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și întărire pentru Sfinţii Apostoli înainte de jertfa Sa mântuitoare: „Acest moment al Schimbării la Faţă este pregătit cu mult înainte. Dumnezeu S‑a arătat de multe ori oamenilor. S‑a arătat însă cu multă acoperire. Pe muntele Sinai, S‑a arătat Duhul lui Dumnezeu, ca focul sub puterea luminii. S‑a arătat apoi Sfântului Ilie, ca Să întărească faptul că este prezent permanent în creaţia Sa. Sfinţii Apostoli sunt chemaţi să vadă această minune, ca şi ei să fie ridicaţi şi să poată trăi evenimentul, ca şi ei, şi noi să vedem că putem ajunge la lumină prin post şi rugăciune. Prin luminarea minţii, primim în sufletele noastre legătura cu Mântuitorul nostru Hristos, ca dumnezeirea să lumineze în materie şi suflet”.

În încheiere, Părintele Mitropolit a mulțumit soborului de arhierei, preoți și diaconi - din țară și din diaspora - pentru împreuna‑slujire în această zi de mare sărbătoare: „Prezența frățiilor voastre aduce bucurie duhovnicească și întărește comuniunea noastră în lumina harului lui Dumnezeu. Sărbătoarea Schimbării la Faţă este ziua comuniunii şi a luminii lui Dumnezeu în viaţa noastră şi în sufletele noastre”.

În după‑amiaza zilei de 6 august, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei s‑a reunit în ședință de lucru la Mănăstirea Lainici.