Ziua Culturii Naţionale la Cluj‑Napoca

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Culturii Naționale și a comemorării marelui poet Mihai Eminescu, la 176 de ani de la nașterea sa, la Cluj‑Napoca a avut loc un eveniment religios și cultural‑artistic, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a autorităților civile și militare, precum și a reprezentanților instituțiilor de cultură clujene.

Momentul intonării Imnului Național al României a fost urmat de o ceremonie în cadrul căreia Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a depus o jerbă de flori și a săvârşit o slujbă de pomenire la statuia poetului național Mihai Eminescu, amplasată în fața Teatrului Național „Lucian Blaga” din Cluj‑Napoca.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt despre personalitatea lui Mihai Eminescu și despre dragostea sa față de neam, țară și credința ortodoxă, menționând că marele poet a numit Biserica „mama spirituală a neamului românesc”.

Despre semnificația Zilei Naționale a Culturii Române au vorbit prefectul județului Cluj, Maria Forna, primarul municipiului Cluj‑Napoca, Emil Boc, și scriitoarea Constantina Raveca Buleu, membră a Uniunii Scriitorilor din România - filiala Cluj.

Din lirica eminesciană au cântat și recitat Corul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj‑Napoca, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu, și trei elevi de la Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj‑Napoca.

La finalul evenimentului comemorativ a avut loc ceremonia de depunere de coroane și flori la statuile lui Mihai Eminescu și Lucian Blaga, aflate în fața Teatrului Național.

Instituțiile de cultură din Cluj‑Napoca au marcat această zi printr‑o serie de evenimente cultural‑artistice.