Ziua Iei, sărbătorită la Galaţi

„La pas, în ie, pe Domnească” s-a numit evenimentul dedicat Zilei Internaţionale a Iei, desfăşurat în seara zilei de 21 iunie la Galați. Manifestarea cultural-artistică dedicată tradiției, identității și frumuseții costumului tradițional românesc a fost organizată de Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, în parteneriat cu Primăria Municipiului Galați, Consiliul Județean Galați, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Școala de dans „Tăbuș”.

Evenimentul a început pe esplanada de la Biserica Greacă din Galaţi cu o suită de dansuri populare prezentate sincron. În continuare, mulţimea participanţilor a mers pe Strada Domnească până în faţa Primăriei Galaţi, unde s-a făcut un scurt popas dedicat altor jocuri populare românești.

După ce au străbătut o bună parte din cea mai importantă arteră de circulație a oraşului, sutele de gălăţeni care au dorit să sărbătorească ia au poposit în curtea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. Grădina primitoare a muzeului eparhial s-a dovedit şi de această dată a fi locul potrivit în care portul tradiţional românesc, cântecele şi dansurile populare româneşti au creat o atmosferă de sărbătoare autentică, în care bucuria, buna dispoziţie, entuziasmul şi admiraţia s-au putut observa pe chipurile participanţilor.

Iubitorii de tradiţii au putut achiziţiona produse tradiţionale şi obiecte de artă populară şi au vizionat, pe scena amenajată în curtea centrală a muzeului, spectacolele pregătite special pentru această zi şi susţinute cu multă dăruire şi pricepere de artiştii din ansamblurile folclorice „Dor de Tei”, „Doina Covurluiului” şi „Plai Bucovinean” din Dorna Cândrenilor, dar şi de cunoscuta solistă de muzică populară Ana Maria Budescu.

La eveniment a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a transmis un cuvânt de binecuvântare şi de apreciere pentru păstrarea, promovarea şi transmiterea tradiţiilor populare româneşti care contribuie la păstrarea și continuitatea identității noastre culturale. Părintele Arhiepiscop a arătat că în centrul acestui tezaur inestimabil se află ia - cămaşa tradițională cu altiță, care păstrează nealterate tehnici de ţesut şi transmite, prin simbolurile sale, istoria generațiilor anterioare.