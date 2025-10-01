Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Ziua limbilor europene celebrată la Liceul Ortodox din Oradea

Ziua limbilor europene celebrată la Liceul Ortodox din Oradea

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Prof. Olivia Dehelean - 01 Octombrie 2025

Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor, elevii Liceului ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea au participat la o serie de evenimente care au pus în dialog tradiția, valorile clasice și conectarea participanților la spiritul vremurilor actuale.

Vineri, 26 septembrie, un grup de elevi din clasele V‑XII, însoțit de profesoarele de limbi străine ale liceului, a luat parte la o activitate dedicată limbilor și literaturilor străine, precum și expresivității artistice, derulată la sediul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” din Oradea.

Pornind de la cărți existente în colecțiile bibliotecii, în limbile română, engleză, franceză și germană, elevii au valorificat fragmente reprezentative prin ilustrații, cuvinte‑cheie în mai multe limbi, crearea și reprezentarea unor scenete bazate pe textele lecturate.

În cadrul aceleiași serii de evenimente, luni, 29 septembrie, a avut loc activitatea „Pașaport lingvistic”, menită să stimuleze interesul pentru diversitatea culturală, dar și să sublinieze rolul esențial al limbilor străine în formarea unor tineri cetățeni activi, deschiși și conectați la valorile europene. Activitatea a avut loc în incinta liceului, unde elevii au fost invitați să exploreze diversitatea lingvistică și culturală a Europei printr‑un traseu interactiv. La final, toți participanții au primit daruri pensonalizate oferite de Centrul EUROPE DIRECT Oradea. 

 

Citeşte mai multe despre:   Liceul Ortodox din Oradea  -   Ziua Europeană a Limbilor
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Drumeție educativă pentru tineri ortodocși suceveni Știri
    Drumeție educativă pentru tineri ortodocși suceveni

    Tinerii din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au parcurs traseul de pelerinaj de la Mănăstirea Dragomirna la Mănăstirea Pătrăuți, prin două rezervații unde abundă pădurea de stejar și fag: Quercetum Crujana Pătrăuți și Fagetum Dragomirna. Toată drumeția a însemnat 6 km. Tinerii au parcurs pe jos, dar și pe biciclete acest traseu foarte frumos. Pe lângă bucuria promenadei în natura plină de viață și aer curat, pentru tinerii noștri drumeți, popasurile la cele două așezăminte monahale, Dragomirna și Pătrăuți, au fost adevărate oaze de liniște duhovnicească și școli de învățătură. Cultura generală li s-a îmbogățit mult.

    30 Sep, 2025
TOP 6 Știri