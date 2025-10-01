Ziua limbilor europene celebrată la Liceul Ortodox din Oradea

Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor, elevii Liceului ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea au participat la o serie de evenimente care au pus în dialog tradiția, valorile clasice și conectarea participanților la spiritul vremurilor actuale.

Vineri, 26 septembrie, un grup de elevi din clasele V‑XII, însoțit de profesoarele de limbi străine ale liceului, a luat parte la o activitate dedicată limbilor și literaturilor străine, precum și expresivității artistice, derulată la sediul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” din Oradea.

Pornind de la cărți existente în colecțiile bibliotecii, în limbile română, engleză, franceză și germană, elevii au valorificat fragmente reprezentative prin ilustrații, cuvinte‑cheie în mai multe limbi, crearea și reprezentarea unor scenete bazate pe textele lecturate.

În cadrul aceleiași serii de evenimente, luni, 29 septembrie, a avut loc activitatea „Pașaport lingvistic”, menită să stimuleze interesul pentru diversitatea culturală, dar și să sublinieze rolul esențial al limbilor străine în formarea unor tineri cetățeni activi, deschiși și conectați la valorile europene. Activitatea a avut loc în incinta liceului, unde elevii au fost invitați să exploreze diversitatea lingvistică și culturală a Europei printr‑un traseu interactiv. La final, toți participanții au primit daruri pensonalizate oferite de Centrul EUROPE DIRECT Oradea.