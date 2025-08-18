În Duminica a 10‑a după Rusalii (a vindecării lunaticului), 17 august, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului,
Ziua Marinei Române la malul Mării Negre
Municipiul Constanța a fost gazda celei de‑a 123‑a ediții a Zilei Marinei Române, prilej de celebrare a curajului, dăruirii și profesionalismului marinarilor români.
Ceremonia oficială a început cu întâmpinarea invitaților și trecerea în revistă a Gărzii de Onoare. Au urmat ridicarea pavilionului național, geacul și marele pavoaz, la bordul navelor militare, în acordurile Imnului de Stat al României, însoțite de 21 de salve de tun, simbol al respectului și mândriei față de Forțele Navale Române.
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat un Te Deum, aducând binecuvântarea și omagiul Bisericii celor care slujesc pe mare: „Este o mare sărbătoare pentru marinarii români, dar și pentru întreaga țară. Uniforma marinarilor este cea mai frumoasă și mai luminoasă, pentru că ocrotitoarea acestora este Maica Domnului. De aceea, marinarii poartă această culoare albă, imaculată, fiind ocrotiți de Maica Vieții și a Luminii. Să ne bucurăm de această zi, fiindcă Maica Domnului ne ocrotește pe toți sub acoperământul ei”.
Prim‑ministrul României, Ilie-Gavril Bolojan, a adresat tuturor marinarilor prezenți un cuvânt de felicitare.
Festivitățile au inclus și exerciții navale demonstrative, care au evidențiat profesionalismul echipajelor și pregătirea continuă a Forțelor Navale Române, consolidând sentimentul de mândrie națională și angajamentul față de securitatea țării.
Ziua Marinei Române rămâne o sărbătoare a curajului, dăruirii și spiritului marinăresc, celebrată anual la 15 august, în ziua Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor români.