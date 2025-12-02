Ziua Națională a României la Arad

De Ziua Națională, 1 Decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii a avut loc hirotonia întru diacon a teologului Laurențiu‑Mihai Pingică. De asemenea, diaconul Beniamin Lușca a fost hirotonit întru preot pentru Parohia Craiva, Protopopiatul Ineu, județul Arad. Cu prilejul Zilei Naționale a României au fost înălțate rugăciuni de mulțumire și binecuvântare pentru poporul român.

Aradul a marcat Ziua Națională a României prin manifestări pline de solemnitate, lumină și trăire duhovnicească, punând în centru memoria înaintașilor și binecuvântarea Bisericii.

Ceremoniile au debutat la Cimitirul Eternitatea din orașul Arad, acolo unde reprezentanții autorităților locale, însoțiți de un sobor de preoți, au adus un omagiu făuritorilor arădeni ai Marii Uniri: Vasile Goldiș, Ștefan Cicio‑Pop și dr. Ioan Suciu. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a rostit o alocuțiune.

Spre seară, în Piața Catedralei Vechi, sute de arădeni s‑au adunat pentru ceremonia centrală a zilei. O slujbă de mulțumire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului și un sobor de slujitori.

Ceremonialul a continuat cu mesajele oficialităților, defilarea Gărzii de Onoare, precum și interpretarea unor colinde care au vestit apropierea praznicului Nașterii Domnului, aducând în piață bucuria curată a sărbătorilor creștine.