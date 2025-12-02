Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziua Națională a României la Arad

Știri
Un articol de: Arhid. Claudiu Condurache - 02 Decembrie 2025

De Ziua Națională, 1 Decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii a avut loc hirotonia întru diacon a teologului Laurențiu‑Mihai Pingică. De asemenea, diaconul Beniamin Lușca a fost hirotonit întru preot pentru Parohia Craiva, Protopopiatul Ineu, județul Arad. Cu prilejul Zilei Naționale a României au fost înălțate rugăciuni de mulțumire și binecuvântare pentru poporul român.

Aradul a marcat Ziua Națională a României prin manifestări pline de solemnitate, lumină și trăire duhovnicească, punând în centru memoria înaintașilor și binecuvântarea Bisericii.

Ceremoniile au debutat la Cimitirul Eternitatea din orașul Arad, acolo unde reprezentanții autorităților locale, însoțiți de un sobor de preoți, au adus un omagiu făuritorilor arădeni ai Marii Uniri: Vasile Goldiș, Ștefan Cicio‑Pop și dr. Ioan Suciu. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a rostit o alocuțiune.

Spre seară, în Piața Catedralei Vechi, sute de arădeni s‑au adunat pentru ceremonia centrală a zilei. O slujbă de mulțumire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului și un sobor de slujitori.

Ceremonialul a continuat cu mesajele oficialităților, defilarea Gărzii de Onoare, precum și interpretarea unor colinde care au vestit apropierea praznicului Nașterii Domnului, aducând în piață bucuria curată a sărbătorilor creștine.

 

