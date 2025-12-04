Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziua Națională sărbătorită în fața Catedralei Episcopale din Oradea

Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 04 Decembrie 2025

Mii de orădeni și bihoreni s‑au adunat în Piața Emanuil Gojdu, pe platoul din fața Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Oradea, pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 107 ani de la Marea Unire, de Ziua Națională a României, 1 decembrie.

La ceremonie au fost prezenți reprezentanți ai autorităților și ai instituțiilor militare și bisericești, între care și Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Slujba de Te Deum a fost săvârșită de preotul capelan al Garnizoanei Oradea, pr. Ionuț‑Iuliu Jolța, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corala Protopopiatului Oradea, dirijată de pr. prof. Ștefan‑Alexandru Lakatos.

Au urmat alocuțiunile oficialităţilor, iar corala protopopiatului a susținut un moment artistic. Ceremonia s‑a încheiat cu depuneri de coroane și jerbe de flori la statuia Voievodului întregitor de țară Mihai Viteazul, în cinstea eroilor națiunii, moment urmat de defilarea Detașamentului de onoare.

 

