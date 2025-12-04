Ziua Națională sărbătorită în fața Catedralei Episcopale din Oradea

Mii de orădeni și bihoreni s‑au adunat în Piața Emanuil Gojdu, pe platoul din fața Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Oradea, pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 107 ani de la Marea Unire, de Ziua Națională a României, 1 decembrie.

La ceremonie au fost prezenți reprezentanți ai autorităților și ai instituțiilor militare și bisericești, între care și Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Slujba de Te Deum a fost săvârșită de preotul capelan al Garnizoanei Oradea, pr. Ionuț‑Iuliu Jolța, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corala Protopopiatului Oradea, dirijată de pr. prof. Ștefan‑Alexandru Lakatos.

Au urmat alocuțiunile oficialităţilor, iar corala protopopiatului a susținut un moment artistic. Ceremonia s‑a încheiat cu depuneri de coroane și jerbe de flori la statuia Voievodului întregitor de țară Mihai Viteazul, în cinstea eroilor națiunii, moment urmat de defilarea Detașamentului de onoare.