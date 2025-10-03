Ziua Vârstnicilor sărbătorită la Centrul „Sfânta Treime” din Sibiu

Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului a organizat în preajma Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice o activitate la Centrul social catedral „Sfânta Treime” din incinta Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Activitatea s‑a desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreafințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Alături de reprezentanţii Sectorului social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului au fost elevi şi cadre didactice de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu, pentru a oferi daruri beneficiarilor serviciilor din cadrul Centrului „Sfânta Treime” şi pentru a le pregăti momente de sărbătoare şi de socializare, informează Mitropolia Ardealului.

„Prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu s‑a deschis la Sibiu anul trecut Centrul social catedral «Sfânta Treime». Acesta vine în întâmpinarea problemelor sociale cu care se confruntă persoanele vârstnice, oferindu‑le un mediu prietenos şi servicii specializate. Activitatea a avut loc în contextul marcării Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice şi am avut acum Ziua Porţilor Deschise la acest centru. Prin activităţile desfăşurate aici se oferă consiliere socială, socializare, recuperare medicală, consiliere psihologică şi astfel venim în sprijinul persoanelor vârstnice pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii lor”, a spus consilierul social al Arhiepiscopiei Sibiului, Gabriela Răduleţ.

Elevii de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu, îndrumaţi de cadrele didactice, au pregătit produse de patiserie pentru a le oferi vârstnicilor de la centrul sibian.

„În cadrul parteneriatului pe care îl avem cu Arhiepiscopia Sibiului am derulat de‑a lungul anilor o mulţime de campanii şi activităţi de voluntariat, iar acum elevii noştri au pregătit, sub îndrumarea maeştrilor instructori, produse de patiserie făcute după reţetele bunicilor, astfel încât persoanele vârstnice să deguste produsele noastre şi să‑şi reamintească gustul autentic al produselor de patiserie. Produsele au fost pregătite în atelierul şcolii, care a fost dotat anul trecut cu utilaje moderne pentru produsele de panificaţie şi patiserie”, a spus prof. Cornelia Popa de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu.

„Beneficiarii vin aici cu mare plăcere”

Centrul de zi „Sfânta Treime” al Arhiepiscopiei Sibiului își propune ca 200 de persoane vârstnice să beneficieze de servicii sociale, medicale, de socializare şi creative.

„Centrul nostru funcţionează de un an şi aici şi‑au găsit locul o seamă de persoane care sunt singure şi care simt singurătatea foarte apăsătoare. Vin aici cu mare plăcere, lucrează, pictează, croşetează, povestesc amintiri şi este locul în care se pot regăsi pe sine. Este foarte important şi aşteptăm cât mai mulţi să ne onoreze cu prezenţa dumnealor. Am organizat Ziua Amintirilor, acum este Ziua Vârstnicului, care este de fapt ziua vârstei de aur, dar cel mai important lucru este că beneficiarii vin aici cu mare plăcere şi abia aşteaptă ziua în care se pot întâlni aici. Avem şi câteva aparate pentru kinetoterapie pe care le pot folosi în anumite condiţii de sănătate, de asemenea, avem câteva dotări pentru partea medicală, care în curând vor putea fi folosite, avem o bucătărie utilată, în care pot încerca diverse reţete, deci avem o seamă de astfel de posibilităţi pentru a‑şi împărtăşi experienţa de viaţă pe care o au”, a spus Gheorghe Stoicescu, responsabil Centru social catedral „Sfânta Treime”.