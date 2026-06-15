Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură 130 de lucrări de Ștefan Câlția expuse la Sibiu

130 de lucrări de Ștefan Câlția expuse la Sibiu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 23 Iunie 2026

Expoziția „Transilvania/ Extravaganza”, cuprinzând picturi de Ștefan Câlția, a fost vernisată în 19 iunie la Sibiu și poate fi vizionată până la 16 august 2026. Evenimentul este corelat cu manifestările de la Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu (FITS) și este o expoziție amplă, reunind 130 de lucrări, realizate între 1970 și 2026. Curatoriată de Liviana Dan, expoziția se desfășoară pe aproximativ 1.000 de metri pătrați, în fosta școală pedagogică a Mănăstirii Ursulinelor. 

Cu toate că reunește lucrări din întreaga activitate, artistul refuză să considere că este o expoziție retro­spectivă. „O expoziție, chiar dacă adună lucrări dintr-un parcurs foarte mare al activității mele, trebuie să fie un dar al meu despre lumea pe care eu o gândesc și o trăiesc. Plimbarea prin această expoziție e o plimbare plină de declanșări, de meditații și de gânduri asupra ta, legate de viața ta și de lumea din jurul tău”, a spus Ștefan Câlția în emisiunea „Orașul vorbește”, realizată de Daria Ghiu la Radio România Cultural.

„Proiectul a început acum șase ani, când am primit invitația Festivalului Internațional de Teatru din Sibiu să organizăm o expoziție dedicată artistului Ștefan Câlția”, a povestit Alexandra Mihali, directoarea artistică a proiectului, citată pe site-ul radioromaniacultural.ro. 

În cadrul vernisajului, artistului i-a fost înmânat Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, cea mai înaltă distincție acordată de statul român, din partea președintelui României. Expoziția este organizată de Fundația Ștefan Câlția, Galeria Posibilă și Asociația Galeria Artep, în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și Festivalul Intern­a­țional de Teatru din Sibiu.

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Ștefan Câlția
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Expoziție Nicolae Tonitza într-un muzeu nou Cultură
    Expoziție Nicolae Tonitza într-un muzeu nou

    În spațiul muzeal al Vilei Catena, clădire cunoscută drept „Casa cu geamuri bombate”, din strada Radu Calomfirescu nr. 15 din București, iubitorii de pictură pot admira, până în octombrie 2026, expoziția

    23 Iun, 2026
  • Amintiri despre copilăria anilor 1940-1960  Cultură
    Amintiri despre copilăria anilor 1940-1960 

    Editura Vremea a lansat, în 18 iunie, la Hanul lui Manuc, volumul colectiv de istorie recentă „Copilăria și adolescența în comunism. Anii 1940-1960” (I). „Autorii acestor două volume au între 75 și 80 de

    23 Iun, 2026
TOP 6 Cultură