130 de lucrări de Ștefan Câlția expuse la Sibiu

Expoziția „Transilvania/ Extravaganza”, cuprinzând picturi de Ștefan Câlția, a fost vernisată în 19 iunie la Sibiu și poate fi vizionată până la 16 august 2026. Evenimentul este corelat cu manifestările de la Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu (FITS) și este o expoziție amplă, reunind 130 de lucrări, realizate între 1970 și 2026. Curatoriată de Liviana Dan, expoziția se desfășoară pe aproximativ 1.000 de metri pătrați, în fosta școală pedagogică a Mănăstirii Ursulinelor.

Cu toate că reunește lucrări din întreaga activitate, artistul refuză să considere că este o expoziție retro­spectivă. „O expoziție, chiar dacă adună lucrări dintr-un parcurs foarte mare al activității mele, trebuie să fie un dar al meu despre lumea pe care eu o gândesc și o trăiesc. Plimbarea prin această expoziție e o plimbare plină de declanșări, de meditații și de gânduri asupra ta, legate de viața ta și de lumea din jurul tău”, a spus Ștefan Câlția în emisiunea „Orașul vorbește”, realizată de Daria Ghiu la Radio România Cultural.

„Proiectul a început acum șase ani, când am primit invitația Festivalului Internațional de Teatru din Sibiu să organizăm o expoziție dedicată artistului Ștefan Câlția”, a povestit Alexandra Mihali, directoarea artistică a proiectului, citată pe site-ul radioromaniacultural.ro.

În cadrul vernisajului, artistului i-a fost înmânat Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, cea mai înaltă distincție acordată de statul român, din partea președintelui României. Expoziția este organizată de Fundația Ștefan Câlția, Galeria Posibilă și Asociația Galeria Artep, în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și Festivalul Intern­a­țional de Teatru din Sibiu.