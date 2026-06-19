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90 de ani de la înscăunarea episcopului martir Nicolae Popoviciu al Oradiei

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 22 Iunie 2026

Expoziția „Episcopul martir Nicolae Popoviciu al Oradiei. 90 de ani de la înscăunare”, vernisată recent la Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” - Memorialul Gherla, aduce un omagiu personalității primului episcop al Oradiei, care a mărturisit și a apărat credința în perioada regimului comunist. În cei 14 ani de păstorire la conducerea Episcopiei Ortodoxe a Oradiei (1936-1950), ierarhul a reprezentat un model pentru o întreagă generație de preoți, lăsând în urmă o importantă operă pastorală și edilitară. Activitatea sa s-a concretizat prin construirea și sfințirea a zeci de biserici și case parohiale, puse în slujba comunităților ortodoxe, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Crișurilor. Spațiul expozițional cuprinde, de asemenea, documente din dosarele întocmite de Securitatea comunistă pe numele episcopului, precum și o serie de fotografii inedite ale ierarhului orădean, aflate în colecția personală a părintelui Dorel Octavian Rusu. Ceremonia de înscăunare a lui Nicolae Popoviciu ca episcop ortodox al Oradiei a avut loc la 28 iunie 1936, în Biserica cu Lună din Oradea. 

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