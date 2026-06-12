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Acasă la Brâncuşi

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Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 15 Iunie 2026

Satul Hobița, din comuna Peștișani, județul Gorj, va fi transformat, în perioada 24-28 iunie 2026, într-un spațiu cultural deschis, unde vor fi promovate tradiția, creația artistică și patrimoniul local, într-o formulă care îmbină elemente contemporane cu repere ale identității românești. Manifestările cultural-artistice dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuşi cuprind Festivalul „RomânIA Autentică” (24-27 iunie), Festivalul „Rapsodia Florilor” (26-28 iunie) şi Turneul Stradivarius (28 iunie), parte din turneul național „Muzele”, inclus în „Anul Brâncuși”, anunţă autorităţile locale.
Hobița devine, astfel, un muzeu viu al României, unde creatori veniți din toate regiunile țării vor pune în lumină lemnul, meşteşugul olăritului, al țesu­tu­lui şi picturii de icoane, al portului popular şi podoabelor tra­di­ționale, toate păstrate cu grijă de ge­ne­rații. Tradiţia va prinde viaţă în satul natal al lui Brâncuşi, într-o adevărată sărbătoare a identității, în care publicul va avea ocazia rară de a interacţiona cu păstrători ai patrimoniului imaterial, cu tezaure umane vii. În timp ce copiii vor descoperi bucuria creației și a tradițiilor prin activități interactive și experiențe ­autentice, specialiştii vor lansa un dialog între trecut, prezent și viitor, prin expoziţii şi evenimente dedicate patrimoniului, culturii și moștenirii lui Constantin Brâncuși. 

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