În Aula Academiei Române are loc astăzi, 10 februarie, conferința „Alexandru Vulpe și cercetarea sitului de la Costișa (Neamț)”, organizată cu prilejul împlinirii a zece ani de la trecerea la cele veșnice a academicianului Alexandru Vulpe. Susținută de dr. Radu Băjenaru, director al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, și de dr. Anca-Diana Popescu, cercetător în cadrul aceleiași instituții, conferinţa prezintă rezultatele cercetărilor arheologice de la situl Costișa, aparținând epocii bronzului, investigat inițial de Alexandru Vulpe în anii 1959, 1960 și 1962, iar ulterior, în perioada 2001-2013, săpăturile au fost reluate, sub coordonarea sa, de către cei doi cercetători. Sunt evidențiate importanța sitului pentru înțele­gerea epocii bronzului în regiunea est-carpatică și caracterul distinct al depunerilor arheologice identificate pe Cetățuia de la Costișa. Cercetător, profesor universitar, director al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, membru al Academiei Române și președinte al Secției de științe istorice și arheologie, Alexandru Vulpe (1931-2016) a fost una dintre figurile centrale ale arhe­ologiei și istoriei vechi din România. Un rol esențial în activitatea sa științifică l-au avut cercetările arheologice desfășurate în situri din ţară.