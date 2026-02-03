Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Alexandru Vulpe și cercetarea sitului de la Costișa

Alexandru Vulpe și cercetarea sitului de la Costișa

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 10 Feb 2026

În Aula Academiei Române are loc astăzi, 10 februarie, conferința „Alexandru Vulpe și cercetarea sitului de la Costișa (Neamț)”, organizată cu prilejul împlinirii a zece ani de la trecerea la cele veșnice a academicianului Alexandru Vulpe. Susținută de dr. Radu Băjenaru, director al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, și de dr. Anca-Diana Popescu, cercetător în cadrul aceleiași instituții, conferinţa prezintă rezultatele cercetărilor arheologice de la situl Costișa, aparținând epocii bronzului, investigat inițial de Alexandru Vulpe în anii 1959, 1960 și 1962, iar ulterior, în perioada 2001-2013, săpăturile au fost reluate, sub coordonarea sa, de către cei doi cercetători. Sunt evidențiate importanța sitului pentru înțele­gerea epocii bronzului în regiunea est-carpatică și caracterul distinct al depunerilor arheologice identificate pe Cetățuia de la Costișa. Cercetător, profesor universitar, director al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, membru al Academiei Române și președinte al Secției de științe istorice și arheologie, Alexandru Vulpe (1931-2016) a fost una dintre figurile centrale ale arhe­ologiei și istoriei vechi din România. Un rol esențial în activitatea sa științifică l-au avut cercetările arheologice desfășurate în situri din ţară. 

