Monica Pillat a lansat recent noua sa carte de poezie „Chilia fără ziduri”, în cadrul Librăriei Humanitas de la Cișmigiu, unde au acompaniat-o în fața publicului Liliana Ursu, Cristian Pătrășconiu, George
Antologie cu poeziile Constanței Buzea
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) din București va găzdui mâine, 17 iunie, de la ora 18:00, lansarea volumului „Cartea Cărților de Poezii”, ediția integrală a operei poetice semnate de Constanța Buzea (29 martie 1941 - 31 august 2012), poetă importantă a literaturii române. Volumul a fost realizat de Andrei Păunescu, fiul și editorul poetei, și reprezintă cea mai amplă și completă ediție a creației sale lirice. „Ediția de lux «Cartea Cărților de Poezii» reunește între coperțile unui singur volum impresionanta operă poetică a Constanței Buzea: 40 de volume într-unul singur, 768 de pagini, 2.600 de poezii, 523 de texte inedite, 50.000 de versuri, 13 manuscrise, 77 de fotografii, 20 de desene realizate de poetă, alături de alte ilustrații, 10 dedicații, 33 de referințe critice, 1.941 de grame, greutatea simbolică a volumului, corespunzând anului nașterii poetei”, se arată pe site-ul MNLR.