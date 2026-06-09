Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Antologie cu poeziile Constanței Buzea

Antologie cu poeziile Constanței Buzea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 16 Iunie 2026

Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) din București va găzdui mâine, 17 iunie, de la ora 18:00, lansarea volumului „Cartea Cărților de Poezii”, ediția integrală a operei poetice semnate de Constanța Buzea (29 martie 1941 - 31 august 2012), poetă importantă a literaturii române. Volumul a fost realizat de Andrei Păunescu, fiul și editorul poetei, și reprezintă cea mai amplă și completă ediție a creației sale lirice. „Ediția de lux «Cartea Cărților de Poezii» reunește între coperțile unui singur volum impresionanta operă poetică a Constanței Buzea: 40 de volume într-unul singur, 768 de pagini, 2.600 de poezii, 523 de texte inedite, 50.000 de versuri, 13 manuscrise, 77 de fotografii, 20 de desene realizate de poetă, alături de alte ilustrații, 10 dedicații, 33 de referințe critice, 1.941 de grame, greutatea simbolică a volumului, corespunzând anului nașterii poetei”, se arată pe site-ul MNLR. 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National al Literaturii Romane  -   lansare de carte
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură