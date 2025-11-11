În Aula Academiei Române va avea loc, în 19 noiembrie 2025, conferința „Arhitectură versus arhitectonică”, susținută de prof. univ. Augustin Ioan de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Expunerea sa va avea la bază formularea unor definiții referitoare la conceptele de tectonică, arhitectonică și arhitectură, pornind de la etimologia termenilor și accentuând relațiile dintre acestea, potrivit site-ului acad.ro.

Augustin Ioan este arhitect și profesor universitar abilitat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucu­rești, cu masterat în domeniul formei urbane (1995) și doctorat în istoria arhitecturii (1998), precum și titlul de Master of Science in Architecture obținut la Universitatea din Cincinnati, Ohio (1994). În anul 2002 a obținut titlul de doctor al Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București, iar în 2007 a fost desemnat licențiat honoris causa în teologie ortodoxă de Center for Traditional Orthodox Studies, Etna, California. În 2017 a primit Premiul „Duiliu Marcu” al Academiei Române pentru arhitectură. Conferința va putea fi urmărită în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române.