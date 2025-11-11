Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Arhitectură versus arhitectonică

Galerie foto (1)
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 11 Noiembrie 2025

În Aula Academiei Române va avea loc, în 19 noiembrie 2025, conferința „Arhitectură versus arhitectonică”, susținută de prof. univ. Augustin Ioan de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Expunerea sa va avea la bază formularea unor definiții referitoare la conceptele de tectonică, arhitectonică și arhitectură, pornind de la etimologia termenilor și accentuând relațiile dintre acestea, potrivit site-ului acad.ro.

Augustin Ioan este arhitect și profesor universitar abilitat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucu­rești, cu masterat în domeniul formei urbane (1995) și doctorat în istoria arhitecturii (1998), precum și titlul de Master of Science in Architecture obținut la Universitatea din Cincinnati, Ohio (1994). În anul 2002 a obținut titlul de doctor al Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București, iar în 2007 a fost desemnat licențiat honoris causa în teologie ortodoxă de Center for Traditional Orthodox Studies, Etna, California. În 2017 a primit Premiul „Duiliu Marcu” al Academiei Române pentru arhitectură. Conferința va putea fi urmărită în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române. 

