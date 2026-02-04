Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Atelier muzeal despre istoria Cetăţii de Scaun din Suceava

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 06 Feb 2026

În incinta Casei Custodelui a Cetății de Scaun din Suceava se va desfășura, în februarie 2026, un proiect de educație muzeală, organizat de Muzeul Național al Bucovinei şi adresat elevilor din clasele VII-XII. ­Aceştia vor realiza o incursiune în Evul Mediu moldovenesc, în care vor descoperi începuturile scrierii cu caractere chirilice, instrumentele de scris medievale și rolul limbii slave vechi, utilizată ca limbă oficială în Moldova medievală în documente bisericești, acte de cancelarie, manuscrise, monede și inscripții, după cum se arată pe pagina de Facebook Cetatea de Scaun a Sucevei.

Introduși în atmosfera epocii medievale, elevii se vor familiariza cu redactarea în caractere chirilice, pornind de la primul document care atestă existența de 638 de ani a Cetății de Scaun a Sucevei. De asemenea, vor deveni pentru o zi grămătici, logofeți și copiști ai cancelariei dom­nești, încercând să traducă și să descifreze un document redactat chiar în Cetatea de Scaun. 

Participarea se face pe bază de programare, iar informații suplimentare și înscrieri se pot obţine la numărul de telefon 0784.275.644 sau la Casa Custodelui - Cetatea de Scaun a Sucevei. 

