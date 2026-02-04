Atelier muzeal despre istoria Cetăţii de Scaun din Suceava

În incinta Casei Custodelui a Cetății de Scaun din Suceava se va desfășura, în februarie 2026, un proiect de educație muzeală, organizat de Muzeul Național al Bucovinei şi adresat elevilor din clasele VII-XII. ­Aceştia vor realiza o incursiune în Evul Mediu moldovenesc, în care vor descoperi începuturile scrierii cu caractere chirilice, instrumentele de scris medievale și rolul limbii slave vechi, utilizată ca limbă oficială în Moldova medievală în documente bisericești, acte de cancelarie, manuscrise, monede și inscripții, după cum se arată pe pagina de Facebook Cetatea de Scaun a Sucevei.

Introduși în atmosfera epocii medievale, elevii se vor familiariza cu redactarea în caractere chirilice, pornind de la primul document care atestă existența de 638 de ani a Cetății de Scaun a Sucevei. De asemenea, vor deveni pentru o zi grămătici, logofeți și copiști ai cancelariei dom­nești, încercând să traducă și să descifreze un document redactat chiar în Cetatea de Scaun.

Participarea se face pe bază de programare, iar informații suplimentare și înscrieri se pot obţine la numărul de telefon 0784.275.644 sau la Casa Custodelui - Cetatea de Scaun a Sucevei.