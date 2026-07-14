Expozițiile „Brâncuși. Sindromul” de la Muzeul Național de Artă al României (MNAR) și „Photographs by Brancusi” de la Muzeul de Artă Recentă (MARe) din București își așteaptă vizitatorii până în
Ateliere de vacanță la Craiova
La Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova, în cadrul proiectului CreAi-VDLib - Academia de Educație Creativă, implementat în cadrul Interreg Romania-Bulgaria Programme, s-au încheiat activitățile din primele două săptămâni cu elevi de la Școala Gimnazială „Traian” din municipiu. „Copiii au participat la activități de scriere creativă, pictură digitală, compoziție muzicală, animație și arte vizuale, transformând ideile lor în proiecte originale și descoperind noi modalități de învățare prin tehnologie”, se precizează pe site-ul bibliotecii. Atelierele vor continua până la 7 august 2026.