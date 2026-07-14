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Ateliere de vacanță la Craiova

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Un articol de: Daniela Șontică - 14 Iulie 2026

La Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova, în cadrul proiectului CreAi-VDLib - Academia de Edu­cație Creativă, implementat în cadrul Interreg Romania-Bulgaria Programme, s-au încheiat activitățile din primele două săptămâni cu elevi de la Școala Gimnazială „Traian” din municipiu. „Copiii au participat la acti­vități de scriere creativă, pictură digitală, compoziție muzicală, animație și arte vizuale, transformând ideile lor în proiecte originale și descoperind noi moda­lități de învățare prin tehnologie”, se precizează pe site-ul bibliotecii. Atelierele vor continua până la 7 august 2026.

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