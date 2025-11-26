Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Cărările regale ale Transilvaniei”, de la Londra la Sighişoara

Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 26 Noiembrie 2025

Casa de Cultură a Studenților din București (CCSB), în parteneriat cu Societatea Cultural Artistică de Tineret „Concret” din Bucu­rești și Fundația „Mihai Eminescu Trust” din Sighișoara, organizează, în 28 noiembrie 2025, ora 18:00, în cadrul Centrului de Artă Medievală „Medievalis” din Sighișoara (Piața Cetății nr. 8, etaj 2), expoziția de fotografie „Cărările regale ale Transilvaniei”. Vor fi expuse lucrări din volumul cu acelaşi titlu, „Cărările Regale ale Transilvaniei”, realizat sub înaltul patronaj al Președinției României, în semn de înaltă pre­țuire a dragostei și atașa­mentului Majestății Sale, Charles al III-lea, Rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord, față de România, de către echipa Romania Student Tour a Casei de Cultură a Studenților București, după cum se menţionează într-un comunicat al CCSB.

„Cărările Regale ale Transilvaniei” - lansat la Bucureşti, în 14 iunie 2025, de Ziua Oficială a Regelui Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (King’s Birthday), și prezentat public la Londra, în 14 noiembrie 2025, cu ocazia Zilei de Naștere a MS Charles al III-lea - cuprinde fotografii realizate de membrii echipei „România Student Tour” (premianţi ai concursului „Fotogeografica”, mentori şi fotografi consacraţi) în locuri strâns legate de numeroasele vizite ale MS Charles al III-lea în ţara noastră, precum şi testimoniale despre România ale Majestăţii Sale, culese de-a lungul timpului, de la prima sa vizită aici şi până în prezent, conform sursei citate.

 

