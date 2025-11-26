Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași organizează, în
„Cărările regale ale Transilvaniei”, de la Londra la Sighişoara
Casa de Cultură a Studenților din București (CCSB), în parteneriat cu Societatea Cultural Artistică de Tineret „Concret” din București și Fundația „Mihai Eminescu Trust” din Sighișoara, organizează, în 28 noiembrie 2025, ora 18:00, în cadrul Centrului de Artă Medievală „Medievalis” din Sighișoara (Piața Cetății nr. 8, etaj 2), expoziția de fotografie „Cărările regale ale Transilvaniei”. Vor fi expuse lucrări din volumul cu acelaşi titlu, „Cărările Regale ale Transilvaniei”, realizat sub înaltul patronaj al Președinției României, în semn de înaltă prețuire a dragostei și atașamentului Majestății Sale, Charles al III-lea, Rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord, față de România, de către echipa Romania Student Tour a Casei de Cultură a Studenților București, după cum se menţionează într-un comunicat al CCSB.
„Cărările Regale ale Transilvaniei” - lansat la Bucureşti, în 14 iunie 2025, de Ziua Oficială a Regelui Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (King’s Birthday), și prezentat public la Londra, în 14 noiembrie 2025, cu ocazia Zilei de Naștere a MS Charles al III-lea - cuprinde fotografii realizate de membrii echipei „România Student Tour” (premianţi ai concursului „Fotogeografica”, mentori şi fotografi consacraţi) în locuri strâns legate de numeroasele vizite ale MS Charles al III-lea în ţara noastră, precum şi testimoniale despre România ale Majestăţii Sale, culese de-a lungul timpului, de la prima sa vizită aici şi până în prezent, conform sursei citate.