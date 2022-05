Colocviu internațional de lexicografie la Iași

Cercetătorii ieșeni, ling­viști și informaticieni de la Academia Română - Filiala Iași, organizează a XI-a ediție a Colocviului inter­național „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării”. Manifestarea se defășoară în perioada 26-27 mai 2022 și este difuzată în direct pe pagina de Facebook a Academiei Române - Filiala Iași. În comunicatul de prezentare a evenimentului, Academia Română arată că obiectivele vizate sunt diseminarea rezultatelor recente ale cercetărilor lexicografice din proiecte naționale și europene, prezentarea instrumentelor şi a resurselor existente pentru redactarea dicţionarelor academice, precum și expunerea altor rezultate obți­nute în cercetarea lingvistică.

Colocviul se desfășoară pe mai multe secțiuni printre care: CLRE - Corpus lexicografic românesc electronic; Dicționarul limbii române (DLR2); Proiecte naționale și internaționale, finanțate prin competiție, care presupun și elemente de informatizare a cercetării lingvistice privitoare la limba română; TAFOC - Terminologia astronomică românească: științific vs popular etc.

Comitetul ştiințific este format din: Eva Buchi, Université de Lorraine, Nancy, Franța; Dan Cristea, Academia Română - Filiala Iași, Institutul de Informatică Teoretică; Przemysław Dębowiak, Institute of Romance Studies of the Jagiellonian University, Cracovia, Polonia; Gabriela Haja, Academia Română - Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”; Iztok Kosem, Institute for Applied Slovene Studies, Trojina, Slovenia; Cristian Moroianu, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Bu­cu­rești; Dan Tufiș, Academia Română, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială, Bu­cu­rești; Rodica Zafiu, Universita­tea din București, Facultatea de Litere.