Conferinţă despre accesul la literatura științifică

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași va găzdui, în perioada 12-13 noiembrie 2025, cea de-a 16-a ediție a confe­rinței internaționale „Acces la lite­ratura științifică: Romanian International Conference for Research and Education: Open Access - Open Science - Open Data”, adresată cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenți­lor și bibliotecarilor. Este un context propice schimbului de idei, analizei provocărilor actuale și identificării unor soluții inovatoare pentru dezvoltarea și optimizarea sistemului educațional și de cercetare, se menţionează pe pagina de Facebook a UAIC.

Ediția din acest an va cuprinde sesiuni plenare, workshopuri, prezentări de tip poster și interacțiuni live, într-un cadru interdisciplinar dedicat educației, științei și inova­ției. Agenda preliminară, temele de discuție și detaliile despre in­vi­tați pot fi consultate pe site-ul conferinței.

Participarea la eveniment, organizat de E-nformation, în parteneriat cu edituri academice interna­ționale și cu sprijinul Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din Româ­nia - „Anelis Plus”, este gratuită.