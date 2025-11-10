Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Conferinţă despre accesul la literatura științifică

Conferinţă despre accesul la literatura științifică

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 10 Noiembrie 2025

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași va găzdui, în perioada 12-13 noiembrie 2025, cea de-a 16-a ediție a confe­rinței internaționale „Acces la lite­ratura științifică: Romanian International Conference for Research and Education: Open Access - Open Science - Open Data”, adresată cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenți­lor și bibliotecarilor. Este un context propice schimbului de idei, analizei provocărilor actuale și identificării unor soluții inovatoare pentru dezvoltarea și optimizarea sistemului educațional și de cercetare, se menţionează pe pagina de Facebook a UAIC.

Ediția din acest an va cuprinde sesiuni plenare, workshopuri, prezentări de tip poster și interacțiuni live, într-un cadru interdisciplinar dedicat educației, științei și inova­ției. Agenda preliminară, temele de discuție și detaliile despre in­vi­tați pot fi consultate pe site-ul conferinței.

Participarea la eveniment, organizat de E-nformation, în parteneriat cu edituri academice interna­ționale și cu sprijinul Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din Româ­nia - „Anelis Plus”, este gratuită.

Citeşte mai multe despre:   Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi  -   conferinta
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Conace boierești în panouri fotodocumentare Cultură
    Conace boierești în panouri fotodocumentare

    La sediul Muzeului de Istorie din Suceava poate fi vizitată, între 7 noiembrie și 5 decembrie 2025, expoziția „Conace boierești din nordul Moldovei și Bucovina istorică”, în cadrul căreia sunt prezentate 57

    07 Noi, 2025
  • Călători și cărturari ai lumii vechi Cultură
    Călători și cărturari ai lumii vechi

    La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași este deschisă, până în 21 noiembrie 2025, expoziția de carte „Homo viator. Călători europeni pe meridianele lumii (secolele XVII–XIX)”. Ev

    06 Noi, 2025
  • Cetatea Alba Carolina a împlinit 310 ani Cultură
    Cetatea Alba Carolina a împlinit 310 ani

    La 4 noiembrie 1715 a fost pusă piatra de temelie a Cetăţii Alba Carolina, la care s-a lucrat mai bine de două decenii, fiind considerată astăzi cea mai mare fortificaţie de tip Vauban din România şi una dintre

    06 Noi, 2025
TOP 6 Cultură