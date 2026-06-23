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Costume tradiționale din România și Japonia expuse la Suceava

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 24 Iunie 2026

Muzeul de Istorie din Suceava va găzdui, în perioada 2 iulie - 4 octombrie 2026, expoziția „Patrimonii Culturale Vizibile: Costume Tradi­ționale din România și Japonia”, în cadrul căreia publicul va putea admira 122 de piese vestimentare și textile provenite din colecțiile Muzeului Textilelor din Băița, dar și din colecțiile Midori Sato și Kristine Kamiya din New York.

Expoziția propune o incursiune comparativă în universul costumelor tradiționale românești și japoneze, evidențiind materialele, tehnicile de realizare și influențele istorice care au modelat aceste expresii culturale. Vizitatorii vor putea observa modul în care mediul geografic, resursele locale, structura socială și schimburile culturale au contribuit la dezvoltarea unor identități vestimentare distincte, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Național al Bucovinei. 

În timp ce costumul românesc reflectă influențe orientale și occidentale, costumul japonez s-a format într-un spațiu insular relativ izolat, având la bază materiale precum mătasea, cânepa și fibrele vegetale locale. 

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