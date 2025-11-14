În contextul celebrării „Zilei Dobrogei” și a împlinirii, în acest an, a 150 de ani de la nașterea reginei Maria, la Muzeul de Artă Populară din Constanța are loc astăzi, de la ora 16:00, vernisajul
Dialog academic despre știință și universitate
Galeria Academica din Cluj-Napoca va găzdui în data de 19 noiembrie 2025, de la ora 13:00, conferința „Astra - Știința - Universitatea”, susținută de prof. univ. dr. habil. Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române, din cadrul Sectorului de Istorie Universală și Relații Internaționale, conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca. Evenimentul se înscrie în seria de conferințe „Itinera sapientiae” și este organizat de Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cu sprijinul membrilor Academiei Române.