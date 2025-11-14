Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Dialog academic despre știință și universitate

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 14 Noiembrie 2025

Galeria Academica din Cluj-Napoca va găzdui în data de 19 noiembrie 2025, de la ora 13:00, conferința „Astra - Știința - Universitatea”, susținută de prof. univ. dr. habil. Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române, din cadrul Sectorului de Istorie Universală și Relații Internaționale, conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca. Evenimentul se înscrie în seria de conferințe „Itinera sapientiae” și este organizat de Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, cu sprijinul membrilor Academiei Române.
 

