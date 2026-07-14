La Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va fi inaugurată mâine, 16 iulie 2026, de la ora 17:00, expoziția „SUA - România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, eveniment organizat sub
Ediție nouă a TIFF la Chișinău
În perioada 24-26 iulie, va avea loc la Chişinău o nouă ediție a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), dedicată filmului românesc şi internaţional de autor. În cadrul evenimentului vor avea loc întâlniri cu actori, regizori şi profesionişti din industrie, găzduite de Cinema Odeon, Cineplex Loteanu şi ArtCor. Vor fi proiectate filme pe teme precum identitatea, memoria, familia, alegerile personale şi realităţile sociale, printre care și „Cravata galbenă”, în regia lui Serge Ioan Celebidachi, cel mai vizionat film românesc al anului 2025. Pe lângă proiecţii, sunt programate întâlniri între public şi invitaţii festivalului: Mihai Chirilov, Oana Bujgoi Giurgiu, Elias Ferchin Musuret, Marin Cumatrenco, Radu Potcoavă, Dragoş Turea, Nadejda Voloc, Ion Sapdaru, Virgil Aioanei, Marina Palii, Anna Kirst, Elena Martin. Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, cu sprijinul CNC Moldova.