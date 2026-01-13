Asociația Artiștilor Plastici din București prezintă, la Muzeul Național al Țăranului Român, expoziția „Fă rai din ce ai”, care aduce pe simeze aproximativ 45 de lucrări de pictură, sculptură, grafică
Evocare istorică la Iași
Cercul Militar Iași organizează mâine, 21 ianuarie, Conferința Națională „Alexandru Ioan Cuza și Unirea Principatelor Române în corespondența Marilor Puteri”, un eveniment de înaltă ținută științifică și culturală, dedicat aprofundării semnificațiilor Unirii de la 1859. Manifestarea reunește istorici de prestigiu, reprezentanți ai Armatei Române, ai mediului academic și cultural, fiind completată de momente muzicale, artistice și de o expoziție documentară dedicată Unirii Principatelor Române. Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” - filiala Iași este partener al acestui eveniment, iar membrii asociației sunt invitați să participe, pentru a onora trecutul, a cinsti eroii neamului și a reafirma valorile unității și identității naționale. (A.D.)