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Festival Internațional de Chitară Clasică la Sinaia

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 09 Iulie 2026

La Sinaia se desfășoară, în perioada 6-11 iulie 2026, cea de-a 43-a ediție a Festivalului Internațional de Chitară Clasică, în cadrul căruia au loc, în fiecare seară, de la ora 19:00, la Casino Sinaia, recitaluri susținute de chitariști din România și din străinătate. Festivalul se va încheia sâmbătă, 11 iulie, cu un Concert de Gală organizat în Salonul de Muzică al Castelului Peleș, potrivit unui comunicat de presă transmis de organizatori. 

Evenimentul, organizat de Aso­cia­ția Popa Soare, include şi Concursul Internațional de Chitară Clasică, dedicat participanților din patru categorii de vârstă, precum și cursuri de măiestrie susținute de profesori de renume internațional. Toate concertele sunt gratuite și deschise publicului, iar accesul se face în limita locurilor disponibile, ocupate în ordinea sosirii.

Organizat din 1983 și deschis comunității internaționale din 1995, festivalul a adus la Sinaia artiști din peste 30 de țări, de pe cinci continente. Programul complet și informații suplimentare sunt disponibile pe site

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