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Festival internațional de literatură la Vaslui

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Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 16 Iulie 2026

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui va organiza, în luna septembrie a acestui an, prima ediţie a Festivalului Internaţional de Literatură „Tărâmul Metaforelor”, dedicat copiilor şi adolescenţilor cu vârste cuprinse între 9 şi 18 ani.

Festivalul va include secțiuni de poezie, proză scurtă şi arte vizuale - pictură, desen sau grafică, iar doritorii își pot înscrie lucrările până pe data de 15 august 2026. Fiecare se poate înscrie la mai multe secțiuni. 

„După o vară plină de activităţi pe care le organizăm pentru copii şi adolescenţi, din dorinţa de a stimula creativitatea tinerilor, am gândit o activitate care să reprezinte o şansă în plus pentru aceştia de a păşi în rândul artiştilor cu experienţă”, a declarat, pentru Agerpres, Gelu Bichineț, directorul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. Premierea participanților va avea loc în 26 septembrie. 

 

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