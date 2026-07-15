La Palatul Braunstein din Iași, în Sala Cupola, poate fi vizitată, până la 29 iulie 2026, expoziția „Anotimpurile sufletului”, dedicată universului creativ al artistului plastic Petrică Sîncu. Potrivit
Festival internațional de literatură la Vaslui
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui va organiza, în luna septembrie a acestui an, prima ediţie a Festivalului Internaţional de Literatură „Tărâmul Metaforelor”, dedicat copiilor şi adolescenţilor cu vârste cuprinse între 9 şi 18 ani.
Festivalul va include secțiuni de poezie, proză scurtă şi arte vizuale - pictură, desen sau grafică, iar doritorii își pot înscrie lucrările până pe data de 15 august 2026. Fiecare se poate înscrie la mai multe secțiuni.
„După o vară plină de activităţi pe care le organizăm pentru copii şi adolescenţi, din dorinţa de a stimula creativitatea tinerilor, am gândit o activitate care să reprezinte o şansă în plus pentru aceştia de a păşi în rândul artiştilor cu experienţă”, a declarat, pentru Agerpres, Gelu Bichineț, directorul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. Premierea participanților va avea loc în 26 septembrie.