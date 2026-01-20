La Sala „Dalles” din București va avea loc, în 29 ianuarie 2026, conferința „Fizica și civilizația umană”, susținută de academicianul Nicolae-Victor Zamfir, vicepre­ședinte al Academiei Române. Eve­nimentul își propune să aducă în atenția publicului o serie de descoperiri fundamentale din domeniul fizicii, evidențiind impactul lor major asupra evoluției civili­zației umane.

Fizica este una dintre cele mai vechi științe ale naturii și, prin rolul său explicativ și predictiv, reprezintă un pilon esențial al cunoașterii științifice. Obiectivul principal al fizicii este înțelegerea mecanismelor de funcționare ale lumii înconjurătoare și identificarea legilor fundamentale care guvernează fenomenele naturale, se arată pe site-ul acad.ro.

Academicianul Nicolae-Victor Zamfir este recunoscut pe plan internațional drept unul dintre cei mai prestigioși fizicieni români. Activitatea sa științifică s-a concentrat în principal asupra studiului nucleului atomic, contribuind semnificativ la dezvoltarea fizicii nucleare. Lucrările sale acoperă un spectru larg de cercetare, de la introducerea unor metode și instrumente inovatoare în fizica nucleară experimentală până la aporturi teoretice importante privind modelele de structură nucleară.

