Istorici la Universitatea din Iași

Istorici la Universitatea din Iași

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 16 Octombrie 2025

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași organizează azi, 16 octombrie 2025, la Mansarda Muzeului UAIC, conferința „Istorici la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași”, care va cuprinde un moment omagial dedicat prof. univ. dr. Ion Toderașcu. O altă secțiune a conferinței va fi dedicată relației istoricului Nicolae Iorga cu Universitatea din Iași.

Vor susține prelegeri prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rector al UAIC, prof. univ. dr. emerit Alexandru-Florin Platon, de la Facultatea de Istorie a UAIC, conf. univ. dr. Ionuț Nistor, prorector al UAIC, conf. univ. dr. Mircea-Cristian Ghenghea, de asemenea, de la Facultatea de Istorie a UAIC, potrivit informaţiilor publicate pe pagina de Facebook a universităţii. 

Evenimentul face parte din seria „Conferințele UAIC” și este dedicat aniversării a 165 de ani de la fondarea universităţii ieşene.

